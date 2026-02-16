Fußball Bezirksliga TSV Münchingen untermauert Rang eins
Der Fußball-Bezirksligist feiert im dritten Rückrundenspiel den dritten Sieg. Der TSV Heimsheim verliert erneut, der TSV Merklingen findet in die Erfolgsspur zurück.
In der Bezirksliga hat der TSV Münchingen Germania Bietigheim mit dem dritten Sieg im dritten Spiel der Rückrunde unter Druck gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Sahin Üste bezwang TASV Hessigheim souverän mit 3:0 und behauptet die Tabellenspitze.