Nach der 1:2-Niederlage des TSV Münster beim Türkischen SV Herrenberg stellt der 45-Jährige überraschend sein Amt zur Verfügung. Die Hintergründe und wer nun übernimmt.

Torsten Streib 31.03.2025 - 13:19 Uhr

Neben dem 1:17-Debakel des Schlusslichts SC Stammheim und dem 9:1-Erfolg des zuletzt auf Talfahrt befindlichen TSV Musberg kommt am 23. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Überraschendes vom TSV Münster: Der Trainer Stefan Schuon hat bei den Grünhemden mit sofortiger Wirkung sein Amt niedergelegt. Perfekt ist in der Staffel damit Trainerwechsel Nummer acht in der laufenden Spielzeit. Vorangegangen war eine 1:2-Niederlage von Schuons Mannschaft beim Tabellennachbarn Türkischer SV Herrenberg.