Der Aufsteiger TSV Schmiden um den Trainer Damir Lisic startet in die Saison. Am Sonntag, 15 Uhr, sind die Fußballer des SSV Steinach-Reichenbach zu Gast.

Maximilian Hamm 07.08.2024 - 10:23 Uhr

VfL Winterbach, SG Schorndorf, SV Remshalden, SV Allmersbach. Gegen diese vier Bezirksligisten haben die Fußballer des TSV Schmiden in den beiden vergangenen Spielzeiten gewonnen. Im Wettbewerb um den Bezirkspokal hat das Team um den Trainer Damir Lisic einmal den Titel gewonnen, einmal im Finale verloren – als Vertreter der Kreisliga A. Wenn am Sonntag die neue Saison beginnt, wird die Schmidener Mannschaft um Damir Lisic sich regelmäßig mit Bezirksligisten messen. Nach dem Aufstieg kämpft sie nun selbst um Punkte in der Bezirksliga. Zum Rundenstart empfangen die Fußballer des TSV Schmiden die Gäste des SSV Steinach-Reichenbach. Spielbeginn ist um 15 Uhr. „Wir können mithalten mit Bezirksligisten. Aber erst jetzt werden wir sehen, ob wir an jedem Wochenende an diese Leistungen der vergangenen Pokalrunden anknüpfen können“, sagt Damir Lisic.