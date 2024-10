Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden setzen sich in einem unterhaltsamen Derby mit 2:1 gegen den Stadtnachbarn SV Fellbach II durch.

Susanne Degel 07.10.2024 - 11:27 Uhr

Das Stadtderby in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem gastgebenden TSV Schmiden und dem SV Fellbach II hatte am Ende einen verdienten Sieger: den Aufsteiger aus dem Teilort. Die Schmidener gewannen am Sonntag vor rund 170 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz nach zwei Toren von Pasquale Siena (2./87.) mit 2:1. Bis die drei Punkte in trockenen Tüchern waren, strapazierten die Akteure allerdings nicht nur die Nerven ihrer Fans, sondern auch ihres Trainers Damir Lisic. Der hatte zur Pausen gewarnt: „Jungs, das rächt sich!“.