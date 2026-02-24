Teil sechs unserer Rückrundenvorschau. Für die plötzliche Problemzone im Angriff kristallisieren sich zwei Kandidaten heraus. Aber werden am Ende alle eigenen Siege nutzlos sein?

In der vergangenen Saison als Liganeuling auf Platz sieben, heuer nun sogar Fünfter mit nur vier Punkten Abstand zu Rang eins. Und: auf dem Rasen bisher eine Rasselbande, der unter der Devise „Jugend forsch“ so ziemlich alles zuzutrauen schien. Gerüchten zufolge soll der ein oder andere arrivierte Gegner ob Speed und Finesse noch heute damit beschäftigt sein, seine Beine wieder zu sortieren. Insofern mit unbeschwerter Leichtigkeit ins weitere Programm? Wenn es so einfach wäre. Tatsächlich müssen sich bei den Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten TV Echterdingen II Sorgenfalten wölben.

Problemthema eins: Wie kompensiert man den Verlust der drei mit wichtigsten Spieler? So sind die Toptalente Matti Theobaldt und Flon Ajvazi mittlerweile vollends zur ersten Mannschaft aufgerückt. Zudem hat sich Johannes Kienzle für ein Auslandssemester nach Südafrika verabschiedet. Eben in Ajvazi und Kienzle brechen beide Torjäger weg (zusammen 19 Saisontreffer). „Wir haben immer noch viel Potenzial. Aber das ist natürlich einiges an Qualität, was da verloren geht“, sagt Sascha Blessing als Teil des Echterdinger Trainertrios. Als Sturmspitze soll sich nun stattdessen Julien Boll oder Jannik Wachtmeister versuchen.

Problemthema zwei: Wer läuft zum Auftakt am Sonntag zuhause gegen den SV Rohrau (13 Uhr) in der Abwehrzentrale auf? Theobaldt ist wie gesagt raus. Und beim letzten Test an diesem Wochenende waren alle vier verbleibenden Innenverteidiger verletzt. Filippo Cesareo steht mit einem Kahnbeinbruch sogar vor einer Operation.

Problemthema drei schließlich: Was wird die erwähnte gelb-schwarze Erstformation tun? Allemal bange müssen die Blicke dorthin gehen, ist das eigene Schicksal doch womöglich verhängnisvoll mit jener verknüpft. Steigt das Paradeteam des Vereins aus der Landesliga ab, reißt es Blessing und die Seinen ebenfalls in den Abgrund. In diesem Fall müsste die „Zweite“ unabhängig von ihrem Abschneiden zurück in die Kreisliga A. Es sei denn, einzige Ausnahme: sie belegt am Ende ihrerseits einen Aufstiegsplatz.

Freilich, so weit will sich von den Beteiligten keiner aus dem Fenster lehnen. „Wir müssen jetzt erst einmal schauen, dass wir die Verantwortung im Aufgebot auf andere Schultern verteilen“, sagt Blessing. Prognosen und sportliche Zielvorgaben seien unter diesen Umständen schwer. Deshalb belassen es die Echterdinger bei einem eher schwammigen: „Eine stabile Rückrunde spielen.“ Helfen soll dabei im Außenverteidiger Nico Just (per Zweitspielrecht vom südbadischen Landesligisten SC Gottmadingen-Bietingen) immerhin auch ein Zugang.

Was Blessing zuversichtlich stimmt: „Im Pressingverhalten haben wir uns deutlich verbessert.“ „Damit“, schätzt er, „werden wir sicher einige Gegner vor Probleme stellen.“ Das wiederum wäre wie gesagt nichts Neues.

Personalien

Zugänge

Nico Just (Abwehr, TV Darmsheim/SC Gottmadingen-Bietingen).

Abgänge

Matti Theobaldt, Flon Ajvazi (beide eigene erste Mannschaft), Johannes Kienzle (Auslandssemester in Südafrika), Relja Gaspar (Ziel unbekannt).