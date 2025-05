Beim FC Marbach tut sich aktuell einiges: Neun Vertragsverlängerungen hat der Verein jüngst bekannt gegeben. Kapitän Philipp Bez, Leon Kraguljac, Lukas Möhle, Dominik Weinzierl, Christian Benz, Christopher Meyer, Vasilios Delimpeis, Lewin Hauff und Luis Herre spielen auch in der kommenden Saison in der Schillerstadt. In welcher Liga, das ist jedoch noch unklar, denn aktuell kämpft der Tabellenzehnte der Fußball-Bezirksliga gegen den Abstieg. Am kommenden Sonntag, 15 Uhr, geht es zu einem der formstärksten Teams der Liga: dem SV Kornwestheim.