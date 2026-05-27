Fußball-Bezirksliga VfL Herrenberg wird für den SV Deckenpfronn zum Angstgegner
Einen 0:2-Rückstand holte der SV Deckenpfronn in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auf, trotzdem hatte der VfL Herrenberg am Ende den längeren Atem.
Einen 0:2-Rückstand holte der SV Deckenpfronn in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auf, trotzdem hatte der VfL Herrenberg am Ende den längeren Atem.
Der SV Deckenpfronn hat in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen nach elf Siegen in Serie gegen seinen bisherigen einzigen Bezwinger in diesem Jahr erneut verloren: Pokalschreck VfL Herrenberg fügte dem SVD nach dem Viertelfinalsieg nun auch die erste Liga-Niederlage im Kalenderjahr 2026 zu.