Fußball-Bezirksliga: VfL Herrenberg wird für den SV Deckenpfronn zum Angstgegner

Der SV Deckenpfronn hat in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen nach elf Siegen in Serie gegen seinen bisherigen einzigen Bezwinger in diesem Jahr erneut verloren: Pokalschreck VfL Herrenberg fügte dem SVD nach dem Viertelfinalsieg nun auch die erste Liga-Niederlage im Kalenderjahr 2026 zu.

Dadurch muss Deckenpfronn die Tabellenführung nach nur einer Woche wieder an den ASV Botnang abgeben. Trotzdem hat der SVD die Meisterschaft weiterhin in der eigenen Hand, weil er am letzten Spieltag zu Hause die Botnanger empfängt. Der Vorsprung auf den Dritten TSV Jahn Büsnau beträgt indes zwei Punkte.

SV Deckenpfronn kämpft sich zurück ins Spiel

Nach dem 0:2-Rückstand durch die Eckballtreffer von Colin Kugel (16.) und Lyonel Baurycza (27.) musste sich etwas bei den Gastgebern ändern. „Wir waren bis zur Pause zu hektisch und zu weit weg von den Gegenspielern“, grantelte SVD-Coach Alex Thies. Doch die Hausherren kämpften sich zurück ins Spiel. Niklas Wunsch verkürzte in der 61. Minute, ehe Noah Kimmerle per Foulelfmeter (73.) den Ausgleich erzielte. Doch das letzte Wort hatte der VfL: Can Abalioglu traf in der 82. Minute zum entscheidenden Siegtreffer.

Heinrich Vegelin (li.) und der VfL Herrenberg sammeln wichtige Punkte im Abstiegskampf. Foto: Eibner/Andreas Ulmer

„Wir hatten Oberwasser und waren am Drücker. Aber der Schuss zum 2:3 war unhaltbar“, gab Thies zu. Pure Erleichterung hingegen bei VfL-Trainer Daniel Wahnsiedler. Sein Team hat sich ein Vier-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz erarbeitet. Dort steht aktuell der SV Rohrau. „Der Sieg ist verdient, weil wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren“, so Wahnsiedler. „Die erste Halbzeit war gut, wir sind dominant aufgetreten. Nach der Pause hat der SVD mit Wucht auf den Ausgleich gedrängt.“