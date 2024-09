Wahnsinn: SV Leonberg/Eltingen dreht in Unterzahl ein 0:3 in 4:3

In der Fußball-Bezirksliga schafft das Team von Robert Gitschier mit einem irrwitzigen 4:3 über den SV Pattonville den Anschluss an die Spitze, die Spvgg Renningen und der TSV Merklingen bleiben ohne Sieg.

Henning Maak 23.09.2024 - 10:34 Uhr

Eine irrsinnige Aufholjagd gelang dem SV Leonberg/Eltingen gegen den SV Pattonville, die Gastgeber bogen ein 0:3 in Unterzahl zu einem 4:3 um. Der SV war „unterirdisch“ (SV-Trainer Robert Gitschier) in die Begegnung gestartet: Gegen die auf Konter lauernden Gäste kassierten die Gelb-Schwarzen in der ersten Viertelstunde drei Treffer nach dem gleichen Muster. „Uns sind drei Fehlpässe unterlaufen, die Pattonville mit schnellen Spielern zu Toren genutzt hat“, ärgerte sich Gitschier. Tobias Uhse (5.) und zweimal Selvedin Shanmugarajah (10., 14.) brachten die Gäste mit 3:0 in Führung.