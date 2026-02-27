TV Darmsheim, SV Vaihingen oder doch ein Überraschungsteam? Das Ergebnis unserer Umfrage vor dem Rückrunden-Start am Sonntag im Bezirk Stuttgart/Böblingen.
27.02.2026 - 15:00 Uhr
Wer wird Meister? Vor dem Rückrunden-Start an diesem Sonntag haben wir uns bei den 16 Vereinen der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen umgehört. Das Ergebnis: Auf den Tippzetteln führt zwar der aktuelle Spitzenreiter TV Darmsheim mit ordentlichem Vorsprung, jedoch flankiert von einem Aber. Die meisten Trainer erwarten ein enges Rennen.