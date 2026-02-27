TV Darmsheim, SV Vaihingen oder doch ein Überraschungsteam? Das Ergebnis unserer Umfrage vor dem Rückrunden-Start am Sonntag im Bezirk Stuttgart/Böblingen.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Wer wird Meister? Vor dem Rückrunden-Start an diesem Sonntag haben wir uns bei den 16 Vereinen der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen umgehört. Das Ergebnis: Auf den Tippzetteln führt zwar der aktuelle Spitzenreiter TV Darmsheim mit ordentlichem Vorsprung, jedoch flankiert von einem Aber. Die meisten Trainer erwarten ein enges Rennen.

 

Trainer Daniel Knoll, TV Darmsheim: „Da will ich mich gar nicht festlegen. Alle, die im Bereich der Top fünf sind, haben das Zeug dazu. Entscheiden wird, wer den Flow bekommt und die direkten Duelle gewinnt. Wir wollen das Maximum herausholen, was das am Ende wird, werden wir dann sehen. Wir haben aber kein Druck, dass irgendwas muss.“

Trainer Dominik Lenhardt, TSV Jahn Büsnau: „Ich sage schweren Herzens Darmsheim. Die haben schon brutale Qualität. Das muss man neidlos anerkennen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga TSV Jahn Büsnau: Büsnauer Bock, Liga-Geschichte zu schreiben

Fußball-Bezirksliga TSV Jahn Büsnau Büsnauer Bock, Liga-Geschichte zu schreiben

Teil acht unserer Rückrundenvorschau. Warum der Aufsteiger gerade selbst erschrickt – und wie er zu einem möglichen Thema „Landesliga“ steht.

Trainer Tim Schumann, SV Vaihingen: „Wenn ich mich auf eine Mannschaft festlegen müsste, dann Darmsheim. Sie haben mit ihrem Torjäger Lindner und dem Spielertrainer Knoll den stärksten Kader. Zu beachten sind aber auf jeden Fall auch Cannstatt und Büsnau. Diese beiden sowie uns kann man hinter Darmsheim auf einer Höhe nennen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: SV Vaihingen: Drei Neue mit Startelfpotenzial – und ein Gewinner der Vorbereitung

Fußball-Bezirksliga: SV Vaihingen Drei Neue mit Startelfpotenzial – und ein Gewinner der Vorbereitung

Teil sieben unserer Rückrundenvorschau. Führt der Vaihinger Weg nach zwölf Jahren zurück in die Landesliga? Der Trainer nennt ein anderes Hauptziel und baut auf einen starken Kader.

Trainer Damian Nagler, Spvgg Cannstatt: „Darmsheim und Vaihingen haben jetzt schon Kader für die Landesliga. Die werden das unter sich ausmachen. Objektiv betrachtet hat Vaihingen die beste Mannschaft.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga Spvgg Cannstatt: Die Cannstatter Frage: alles auf Angriff?

Fußball-Bezirksliga Spvgg Cannstatt Die Cannstatter Frage: alles auf Angriff?

Teil fünf unserer Rückrundenvorschau. Warum der Trainer Damian Nagler zahlen muss und welche zwei unterschiedlichen Meinungen es innerhalb der Mannschaft gibt.

Trainer Sascha Blessing, TV Echterdingen II: „Gar nicht so leicht, da einen Tipp abzugeben. Ich kann mir vorstellen, dass das bis zum Schluss offen bleibt. Cannstatt hat vielleicht die stabilste Mannschaft. Ich denke, dass die sich vielleicht durchmogeln werden.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: TVE II: Drei schwere Echterdinger Verluste – und eine große Gefahr im Hintergrund

Fußball-Bezirksliga: TVE II Drei schwere Echterdinger Verluste – und eine große Gefahr im Hintergrund

Teil sechs unserer Rückrundenvorschau. Für die plötzliche Problemzone im Angriff kristallisieren sich zwei Kandidaten heraus. Aber werden am Ende alle eigenen Siege nutzlos sein?

Trainer Alexander Schweizer, ASV Botnang: „Darmsheim macht das. Dahinter, auf Platz zwei, landet Vaihingen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: ASV Botnang: Zwei-Meter-Neuzugang als „Jackpot“ für den Botnanger Trainer

Fußball-Bezirksliga: ASV Botnang Zwei-Meter-Neuzugang als „Jackpot“ für den Botnanger Trainer

Teil zwei unserer Rückrundenvorschau: Geht für den Aufsteiger nach der starken Hinserie nun sogar noch mehr? In einem Punkt sieht sich der Coach Schweizer vor einer „echten Challenge“.

Trainer Matthias Mang, SV Rohrau: „Keine Mannschaft sticht besonders heraus. Jeder kann jeden schlagen. Darmsheim steht zu Recht dort oben. Büsnau war spielerisch extrem stark, aber ich fürchte, ihnen könnte irgendwann die Puste ausgehen. Bonlanden und Echterdingen II waren ebenfalls sehr stark. Generell ist die Liga extrem ausgeglichen.“

Trainer Daniel Wahnsiedler, VfL Herrenberg: „Ich denke, die Tabelle spricht nach der Hinrunde schon Bände. Darmsheim ist keine Übermannschaft, aber dennoch denke ich, dass es am Ende auf sie und Vaihingen hinaus laufen wird. Sie machen für mich den stabilsten Eindruck.“

Trainer Carmine Napolitano, SV Bonlanden: „Ich habe schon vor der Saison auf den SV Vaihingen getippt, und dabei bleibe ich. Cannstatt wird aber auch noch eine Rolle spielen – also meine beiden Ex-Vereine.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden: Die nächsten Sorgen: Bandscheibenvorfall, Leistenbruch, Fußbruch

Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden Die nächsten Sorgen: Bandscheibenvorfall, Leistenbruch, Fußbruch

Teil eins unserer Rückrundenvorschau: Droht dem vermeintlichen Titelanwärter vollends eine Seuchensaison? Zwei Spieler stehen neu im Kader.

Trainer Christopher Eisenhardt, TSV Musberg: „Darmsheim. Das ist die einzige Mannschaft, die die Kompaktheit und die Spieler dafür hat. Die werden das durchziehen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: TSV Musberg: Warum der Toptransfer gescheitert ist – und welche Rolle die Liebe spielt

Fußball-Bezirksliga: TSV Musberg Warum der Toptransfer gescheitert ist – und welche Rolle die Liebe spielt

Teil drei unserer Rückrunden-Vorschau. Der TSV Musberg startet mit fünf Winterzugängen, beklagt aber den nächsten Schwerverletzten und einen Torhüter, der im Frust hinwirft.

Trainer Bernd Gluiber, Spvgg Holzgerlingen: „Das wird ein Kampf bis zum Schluss. Darmsheim, wenn sie sich wieder fangen, Büsnau und Cannstatt machen einen guten Job, und vielleicht kann noch ein Vierter eingreifen. Die haben alle eine gute Hinrunde gespielt, das ging uns ein bisschen ab.“

Spielleiter Jens Link, SV Deckenpfronn: „Einen klaren Meisterschaftsfavoriten gibt es nicht. Bislang hat mich keine Mannschaft vollends überzeugt. Natürlich muss man den Tabellenführer Darmsheim auf dem Zettel haben, aber die haben wir deutlich mit 4:1 geschlagen. Auch Büsnau spielt nicht alles in Grund und Boden.“

Unsere Empfehlung für Sie

Vor der Rückrunde: Bestens informiert mit dem WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Vor der Rückrunde Bestens informiert mit dem WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Ihr wollt Einblicke, ganz nah dran sein und Nachrichten zum Fußball in Stuttgart und Filder vor allen anderen? Dann haben wir einen Tipp für euch: Abonniert unseren WhatsApp-Kanal!

Trainer Dustin Kappus, SV Nufringen: „Einen klaren Meisterschaftskandidaten habe ich bislang nicht ausmachen können. Darmsheim ist eine sehr starke Mannschaft. Auch Cannstatt hat das Zeug, Meister zu werden. Ich denke, es wird ein Pool an Teams um die Meisterschaft kämpfen und es wird vielleicht eine Überraschung geben. Spielerisch war zum Beispiel Büsnau eines der besten Teams.“

Trainer Niki Oroz, Croatia Stuttgart: „Wir stecken im Abstiegskampf, deshalb habe ich mir über den Meisterschaftskampf gar keine Gedanken gemacht. Aber ich denke, Darmsheim wird es durchziehen. Von denen war es vom Spielerischen das Beste, was wir in dieser Saison bislang gesehen haben.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: Croatia: Drei Mutmacher und eine Manuel-Neuer-Frage im Abstiegskampf

Fußball-Bezirksliga: Croatia Drei Mutmacher und eine Manuel-Neuer-Frage im Abstiegskampf

Teil vier unserer Rückrundenvorschau. Bei Croatia Stuttgart übt sich der Trainer trotz einer beängstigenden Komponente in Zuversicht, sieht aber auch ein mögliches „Problem“.

Trainer Marco Bernhardt, TSV Dagersheim: „Meine Vermutung ist, dass der TV Darmsheim das durchziehen wird – wenn alle fit bleiben. Die haben einen gestandenen Kader mit viel Erfahrung aus der Landesliga oder sogar noch höheren Spielklassen.“

Trainer Markus Carle, VfL Oberjettingen: „Die stärkste und effektivste Mannschaft war bislang Darmsheim. Ich denke, dass sie es machen werden, weil sie auch individuell am stärksten besetzt sind.“