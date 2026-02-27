TV Darmsheim, SV Vaihingen oder doch ein Überraschungsteam? Das Ergebnis unserer Umfrage vor dem Rückrunden-Start am Sonntag im Bezirk Stuttgart/Böblingen.

Wer wird Meister? Vor dem Rückrunden-Start an diesem Sonntag haben wir uns bei den 16 Vereinen der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen umgehört. Das Ergebnis: Auf den Tippzetteln führt zwar der aktuelle Spitzenreiter TV Darmsheim mit ordentlichem Vorsprung, jedoch flankiert von einem Aber. Die meisten Trainer erwarten ein enges Rennen.

Trainer Daniel Knoll, TV Darmsheim: „Da will ich mich gar nicht festlegen. Alle, die im Bereich der Top fünf sind, haben das Zeug dazu. Entscheiden wird, wer den Flow bekommt und die direkten Duelle gewinnt. Wir wollen das Maximum herausholen, was das am Ende wird, werden wir dann sehen. Wir haben aber kein Druck, dass irgendwas muss.“

Trainer Dominik Lenhardt, TSV Jahn Büsnau: „Ich sage schweren Herzens Darmsheim. Die haben schon brutale Qualität. Das muss man neidlos anerkennen.“

Trainer Tim Schumann, SV Vaihingen: „Wenn ich mich auf eine Mannschaft festlegen müsste, dann Darmsheim. Sie haben mit ihrem Torjäger Lindner und dem Spielertrainer Knoll den stärksten Kader. Zu beachten sind aber auf jeden Fall auch Cannstatt und Büsnau. Diese beiden sowie uns kann man hinter Darmsheim auf einer Höhe nennen.“

Trainer Damian Nagler, Spvgg Cannstatt: „Darmsheim und Vaihingen haben jetzt schon Kader für die Landesliga. Die werden das unter sich ausmachen. Objektiv betrachtet hat Vaihingen die beste Mannschaft.“

Trainer Sascha Blessing, TV Echterdingen II: „Gar nicht so leicht, da einen Tipp abzugeben. Ich kann mir vorstellen, dass das bis zum Schluss offen bleibt. Cannstatt hat vielleicht die stabilste Mannschaft. Ich denke, dass die sich vielleicht durchmogeln werden.“

Trainer Alexander Schweizer, ASV Botnang: „Darmsheim macht das. Dahinter, auf Platz zwei, landet Vaihingen.“

Trainer Matthias Mang, SV Rohrau: „Keine Mannschaft sticht besonders heraus. Jeder kann jeden schlagen. Darmsheim steht zu Recht dort oben. Büsnau war spielerisch extrem stark, aber ich fürchte, ihnen könnte irgendwann die Puste ausgehen. Bonlanden und Echterdingen II waren ebenfalls sehr stark. Generell ist die Liga extrem ausgeglichen.“

Trainer Daniel Wahnsiedler, VfL Herrenberg: „Ich denke, die Tabelle spricht nach der Hinrunde schon Bände. Darmsheim ist keine Übermannschaft, aber dennoch denke ich, dass es am Ende auf sie und Vaihingen hinaus laufen wird. Sie machen für mich den stabilsten Eindruck.“

Trainer Carmine Napolitano, SV Bonlanden: „Ich habe schon vor der Saison auf den SV Vaihingen getippt, und dabei bleibe ich. Cannstatt wird aber auch noch eine Rolle spielen – also meine beiden Ex-Vereine.“

Trainer Christopher Eisenhardt, TSV Musberg: „Darmsheim. Das ist die einzige Mannschaft, die die Kompaktheit und die Spieler dafür hat. Die werden das durchziehen.“

Trainer Bernd Gluiber, Spvgg Holzgerlingen: „Das wird ein Kampf bis zum Schluss. Darmsheim, wenn sie sich wieder fangen, Büsnau und Cannstatt machen einen guten Job, und vielleicht kann noch ein Vierter eingreifen. Die haben alle eine gute Hinrunde gespielt, das ging uns ein bisschen ab.“

Spielleiter Jens Link, SV Deckenpfronn: „Einen klaren Meisterschaftsfavoriten gibt es nicht. Bislang hat mich keine Mannschaft vollends überzeugt. Natürlich muss man den Tabellenführer Darmsheim auf dem Zettel haben, aber die haben wir deutlich mit 4:1 geschlagen. Auch Büsnau spielt nicht alles in Grund und Boden.“

Trainer Dustin Kappus, SV Nufringen: „Einen klaren Meisterschaftskandidaten habe ich bislang nicht ausmachen können. Darmsheim ist eine sehr starke Mannschaft. Auch Cannstatt hat das Zeug, Meister zu werden. Ich denke, es wird ein Pool an Teams um die Meisterschaft kämpfen und es wird vielleicht eine Überraschung geben. Spielerisch war zum Beispiel Büsnau eines der besten Teams.“

Trainer Niki Oroz, Croatia Stuttgart: „Wir stecken im Abstiegskampf, deshalb habe ich mir über den Meisterschaftskampf gar keine Gedanken gemacht. Aber ich denke, Darmsheim wird es durchziehen. Von denen war es vom Spielerischen das Beste, was wir in dieser Saison bislang gesehen haben.“

Trainer Marco Bernhardt, TSV Dagersheim: „Meine Vermutung ist, dass der TV Darmsheim das durchziehen wird – wenn alle fit bleiben. Die haben einen gestandenen Kader mit viel Erfahrung aus der Landesliga oder sogar noch höheren Spielklassen.“

Trainer Markus Carle, VfL Oberjettingen: „Die stärkste und effektivste Mannschaft war bislang Darmsheim. Ich denke, dass sie es machen werden, weil sie auch individuell am stärksten besetzt sind.“