Fußball-Bezirksliga: Wie am Wasen, so im Weilerhau: Auch der TSV Plattenhardt hat Party-Time

Wie am Wasen, so im Weilerhau: Auch der TSV Plattenhardt hat Party-Time

Wer tags darauf mit dem größeren Kater aufgewacht ist, lässt sich schwer sagen. Fakt ist: nach dem Pokalcoup des VfB Stuttgart gilt seit diesem Wochenende auch beim TSV Plattenhardt „Party-Time!!!“. Jubel, Trubel, Heiterkeit nicht nur am Wasen, sondern ebenso im Weilerhau. Anders als in der letztlich bitteren vergangenen Saison hat der dortige große Titelfavorit heuer nichts mehr anbrennen lassen: Er hat gleich seinen ersten von drei Matchbällen zum Meistertitel in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen genutzt. Damit kehren die Filderstädter nach zwei Jahren in die Landesliga zurück – und zwei Spieltage vor Punktrundenschluss bleiben in der Staffel lediglich noch zwei Dinge zu klären.