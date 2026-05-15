Fußball-Bezirksliga Wird der SV Deckenpfronn zum lachenden Dritten?
Es könnte der Spieltag des SV Deckenpfronn in der Fußball-Bezirksliga werden – ein eigener Sieg vorausgesetzt, während sich die Konkurrenten gegenseitig die Punkte abnehmen.
Es könnte der Spieltag des SV Deckenpfronn in der Fußball-Bezirksliga werden – ein eigener Sieg vorausgesetzt, während sich die Konkurrenten gegenseitig die Punkte abnehmen.
Beim TV Echterdingen II will der TSV Dagersheim in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen versuchen, das Unmögliche noch zu schaffen und die Klasse zu halten. „Die Enttäuschung ist groß“, war TSV-Trainer Tim Lehle nach dem 2:3 gegen Rohrau bedient. „Aber solange es rechnerisch noch möglich ist, sind wir noch nicht tot. Es gibt noch vier Spiele und wir können noch zwölf Punkte holen.“ Bent Guist (Oberschenkelzerrung) wird fehlen.