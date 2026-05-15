Fußball-Bezirksliga: Wird der SV Deckenpfronn zum lachenden Dritten?

Beim TV Echterdingen II will der TSV Dagersheim in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen versuchen, das Unmögliche noch zu schaffen und die Klasse zu halten. „Die Enttäuschung ist groß“, war TSV-Trainer Tim Lehle nach dem 2:3 gegen Rohrau bedient. „Aber solange es rechnerisch noch möglich ist, sind wir noch nicht tot. Es gibt noch vier Spiele und wir können noch zwölf Punkte holen.“ Bent Guist (Oberschenkelzerrung) wird fehlen.

Der SV Nufringen lag beim SV Vaihingen im Hinspiel schon mit 0:4 hinten, mit drei Toren gestaltete er das Ergebnis noch freundlicher. Diesmal wollen die Nufringer von Anfang an hellwach sein, denn sind zum Siegen verdammt. „So wie sich die Situation momentan darstellt, brauchen wir ein kleines Wunder“, bezieht sich SVN-Spielertrainer Dustin Kappus auf die wahrscheinlich zwei Absteiger aus der Landesliga, wodurch sein Team auf einem direkten Abstiegsplatz verharrt. „Es muss viel zusammenpassen, damit es am letzten Spieltag gegen Rohrau um alles geht.“ Chris Schuster fällt mit einem Bänderriss derzeit aus.

SpVgg Holzgerlingen will Klassenerhalt eintüten

Die SpVgg Holzgerlingen kann gegen den SV Bonlanden lockerer aufspielen. „Eine spielerisch gute Mannschaft, aber wir wollen den Knopf an den Klassenerhalt machen“, will sich SpVgg-Trainer Bernd Gluiber auf keine Rechenspiele einlassen. „Wenn wir so wie in der zweiten Halbzeit in Oberjettingen spielen, mache ich mir keine Sorgen.“ Genis Kastrati (Innenbandanriss) fällt aus.

Keine guten Erinnerungen hat der SV Rohrau an das Hinspiel beim VfL Oberjettingen. Dort ging er mit 1:6 baden, es war der ersten Saisonsieg des VfL. „Gegen den Tabellenletzten müssen wir gewinnen, aber wir wissen, was im Hinspiel war“, erinnert sich SVR-Trainer Matthias Mang. „Wir haben uns ganz klar auf die Fahnen geschrieben, dass wir aus beiden Spielen sechs Punkte holen müssen.“ Nach dem 3:2 in Dagersheim sind bereits drei im Sack. „Wir können noch das Zünglein an der Waage spielen und die Abstiegskandidaten etwas ärgern“, meint VfL-Spielleiter Yannick Ruß, nachdem seit Sonntag klar ist, dass sein Team runter muss.

Lassen die meisten Gegner derzeit alt aussehen: die Spieler des SV Deckenpfornn (in Grün). Foto: Stefanie Schlecht

Bis auf ein Unentschieden (1:1 gegen Büsnau) hat der SV Deckenpfronn in der Rückrunde alles gewonnen und will sich auch nicht von der SpVgg Cannstatt aus der Spur bringen lassen. „Eine schwere Aufgabe, aber wir fahren mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen dorthin“, wird die Brust von SVD-Coach Alex Thies immer breiter. Wohlwissend, dass die Botnanger gegen die Büsnauer sich gegenseitig die Punkte wegnehmen, und sich der Tabellenzweite in eine noch bessere Ausgangsposition bringen kann. Auch personell sieht es beim SVD gut aus, Leon Marquardt (Urlaub) und Tim Paulus (privat verhindert) sind wieder dabei.

Beim TV Darmsheim fällt Torjäger Simon Lindner lange aus

Platz zwei ist für den TV Darmsheim vor dem Heimspiel gegen Croatia Stuttgart, das auf Rotsünder Robin Marosevic verzichten muss, inzwischen außer Reichweite. „Wir haben gerade nicht die Power in der Offensive. Bei uns haben einige Wehwehchen und bräuchten eine Pause“, klagt TVD-Spielertrainer Daniel Knoll. Sicher ist inzwischen, dass Torjäger Simon Lindner mit einem Knorpelschaden länger ausfällt. „Ich gehe davon aus, dass er uns frühestens zur Rückrunde 2027 wieder zur Verfügung steht“, blickt Knoll voraus. Andre Esteves und Louis Siegle sind aus dem Urlaub zurück, dafür verabschiedet sich Simon Zweigle dorthin.

Durch ein Tor in der Nachspielzeit in Überzahl verspielte der VfL Herrenberg beim 2:2 gegen TSV Musberg in der Vorrunde einen Dreier. „Die Gäste stehen auch hinten drin und brauchen jeden Zähler. Ich denke, sie kriegen noch drei Punkte von der abgebrochenen Partie gegen Cannstatt gutgeschrieben“, rechnet VfL-Trainer Daniel Wahnsiedler. „Wir haben ein Heimspiel und wollen nicht noch unten reinrutschen. Ich denke aber, es bleibt im Tabellenkeller bis zum letzten Spieltag spannend.“