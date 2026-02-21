 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Zwei Rückkehrer stärken die Hoffnung beim SV Pattonville

Fußball-Bezirksliga Zwei Rückkehrer stärken die Hoffnung beim SV Pattonville

Fußball-Bezirksliga: Zwei Rückkehrer stärken die Hoffnung beim SV Pattonville
1
SVP-Mittelfeldspieler Daniel Gelt (rechts) ist wieder fit. Foto: Peter Mann/Archiv

Der SV Pattonville trifft auf Meisterschaftsanwärter Germania Bietigheim. Der Tabellenelfte setzt auf den Heimvorteil und und das Comeback zweier Schlüsselspieler.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Auf dem Papier spricht am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr bei der Heimaufgabe gegen den SV Germania Bietigheim kaum etwas für die Kicker des SV Pattonville. Die Bietigheimer treten als Meisterschaftsanwärter und aktueller Bezirksliga-Zweiter an der John-F.-Kennedy-Allee an. Den Pflichtspielauftakt in diesem Kalenderjahr absolvierte der ehemalige Landesligist beim FC Marbach souverän mit 4:1.

 

Der SV Pattonville dagegen musste zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen: Gegen den TV Aldingen verlor der Tabellenelfte in der letzten Minute mit 2:3, zuletzt setzte es in Besigheim eine heftige 1:6-Niederlage. Ein Ergebnis, das den Pattonvillern bereits aus dem Hinspiel bekannt ist. Damals fertigten die Bietigheimer den SV Pattonville ebenfalls mit 6:1 ab.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: Gegensätzliche Gefühlswelten beim SV Kornwestheim und SV Pattonville

Fußball-Bezirksliga Gegensätzliche Gefühlswelten beim SV Kornwestheim und SV Pattonville

Während der SV Kornwestheim deutlich gegen den FV Löchgau II gewinnt, unterliegt der SV Pattonville bei der SpVgg Besigheim deutlich.

Folgt die Wiederholung oder gelingt dem SV Pattonville der erste Sieg gegen Bietigheim? „Es wird nicht einfach. Es ist ein Heimspiel, das macht uns Mut“, sagt der Trainer Francis Pola. Ironischerweise zeigten die Pattonviller auf fremdem Geläuf bislang die besseren Leistungen. Das ändert jedoch nichts an Polas Einstellung: „Wir wollen kämpfen, vor allem zu Hause, und den vermeintlich übermächtigen Gegner ärgern.“ Die Rückkehr von Stammtorwart Karl Birkeneder und Standardspezialist Daniel Gelt gibt zusätzlich Mut. Birkeneder fehlte in Besigheim aus privaten Gründen, Gelt war lange verletzt und sammelte vergangene Woche erste Minuten, nun ist er wieder fester Bestandteil des Kaders. „Das sind zwei absolute Topspieler der Liga. Sie erhöhen unsere Qualität“, sagt Pola. Dadurch seien sie nicht nur bei offensiven Standards gefährlicher, sondern auch defensiv bei ruhenden Bällen weniger anfällig. Gegen Besigheim fingen die Pattonviller drei Gegentore nach ruhenden Bällen. „Wir haben es in dieser Woche noch einmal angesprochen und speziell trainiert“, betont Pola.

Sein „absolutes Lieblingsteam in dieser Liga“ werde seinen Pattonvillern alles abverlangen, prognostiziert Pola. „Sie beherrschen jede Phase des Spiels“, erzählt der Trainer und Sportliche Leiter des SVP. Die Bietigheimer Spieler wüssten, wann sie pressen und wann sie sich eher zurückfallen sollten. Zudem kontrollieren sie mit ihrem Spielaufbau die Partie. „Sie sind als gesamte Mannschaft richtig gut. Da kommt eine richtige Maschine auf uns zu“, sagt der Coach.

Weitere Themen

Regionalliga Südwest: Partie des SGV Freiberg abgesagt: 14 Endspiele um den Titel verschoben

Regionalliga Südwest Partie des SGV Freiberg abgesagt: 14 Endspiele um den Titel verschoben

Die Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku muss Re-Start verschieben. Dabei war das Team mit drei starken Zugängen bereit für den Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga.
Von elke rutschmann
Fußball-Bezirksliga: Auf starken Auftakt folgen beim FC Marbach zu viele Fehler

Fußball-Bezirksliga Auf starken Auftakt folgen beim FC Marbach zu viele Fehler

Der FC Marbach verliert sein Bezirksliga-Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter Germania Bietigheim 1:4 (1:2), überzeugt aber zumindest in der ersten Spielphase. Das reicht am Ende nicht.
Von Andreas hennings
Handball-Verbandsliga: Habo SG muss bei körperlich starken Knittlingern ran

Handball-Verbandsliga Habo SG muss bei körperlich starken Knittlingern ran

Der TSV Knittlingen ist technisch stark und robust in der Abwehr. Die Habo SG muss wegen Personalnöten erneut improvisieren.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: Mit Konsequenz und Kapitän drei Punkte holen

Bezirksliga Enz/Murr Mit Konsequenz und Kapitän drei Punkte holen

Marco Reichert ist vor dem Heimspiel gegen den FV Löchgau II zurück im Team des SV Kornwestheim und bereicherte das Team schon im Training.
Von TC Kornwestheim
Fußball-Bezirksliga: Der SV Pattonville geht auf der letzten Rille

Fußball-Bezirksliga Der SV Pattonville geht auf der letzten Rille

Vor dem Duell in der Fußball-Bezirksliga gegen die Spvgg Besigheim fehlen dem Trainer etliche Stammspieler. Selbst der Ersatzkeeper fällt aus und ein Notfallplan muss gefunden werden.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Leibold hofft auf einen Ausreißer von Bietigheim

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr Leibold hofft auf einen Ausreißer von Bietigheim

Der FC Marbach ist mit der Entwicklung des Teams zufrieden und will das gegen den Tabellenzweiten SV Germania Bietigheim bestätigen.
Von Elke Rutschmann
Kreisliga A1 Enz/Murr: Personalprobleme beim TSV Benningen wohin das Auge reicht

Kreisliga A1 Enz/Murr Personalprobleme beim TSV Benningen wohin das Auge reicht

Der TSV 1899 Benningen kann sich nur schwer für den Klassenerhalt vorbereiten. Für die schwierige Mission fehlen vorerst etliche wichtige Kräfte.
Von Marek Lantz
American Football: Nach dem Superbowl geht Saisonvorbereitung für die Cougars weiter

American Football Nach dem Superbowl geht Saisonvorbereitung für die Cougars weiter

Die Kornwestheimer Footballer schauen positiv auf die Oberliga-Runde, nehmen gerne die Rolle des Underdogs an und hoffen auf die Rückkehr von Quarterback Carlos Verduzco.
Von Elke rutschmann
Kreisliga A 1 Enz/Murr: Egotrips und Spannungen im Trainingslager des GSV Höpfigheim in der Türkei

Kreisliga A 1 Enz/Murr Egotrips und Spannungen im Trainingslager des GSV Höpfigheim in der Türkei

Wegen diverser Vorfälle werden einige Spieler des GSV Höpfigheim vorerst in das zweite Team versetzt. Ziel vor Rückrundenstart bleibt der Klassenverbleib in der A-Liga.
Von Marek Lantz
Handball Verbandsliga: Buffalos immer einen kleinen Schritt zu spät

Handball Verbandsliga Buffalos immer einen kleinen Schritt zu spät

Die Verbandsliga-Männer der Habo Bottwar scheitern wegen ihrer zu schlechten Wurfquote beim 28:31 gegen die HSG Weschnitztal.
Von Melanie Bürkle
Weitere Artikel zu Bezirksliga Pattonville Bietigheim Bietigheim-Bissingen
 
 