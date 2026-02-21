Fußball-Bezirksliga: Zwei Rückkehrer stärken die Hoffnung beim SV Pattonville

Auf dem Papier spricht am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr bei der Heimaufgabe gegen den SV Germania Bietigheim kaum etwas für die Kicker des SV Pattonville. Die Bietigheimer treten als Meisterschaftsanwärter und aktueller Bezirksliga-Zweiter an der John-F.-Kennedy-Allee an. Den Pflichtspielauftakt in diesem Kalenderjahr absolvierte der ehemalige Landesligist beim FC Marbach souverän mit 4:1.

Der SV Pattonville dagegen musste zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen: Gegen den TV Aldingen verlor der Tabellenelfte in der letzten Minute mit 2:3, zuletzt setzte es in Besigheim eine heftige 1:6-Niederlage. Ein Ergebnis, das den Pattonvillern bereits aus dem Hinspiel bekannt ist. Damals fertigten die Bietigheimer den SV Pattonville ebenfalls mit 6:1 ab.

Folgt die Wiederholung oder gelingt dem SV Pattonville der erste Sieg gegen Bietigheim? „Es wird nicht einfach. Es ist ein Heimspiel, das macht uns Mut“, sagt der Trainer Francis Pola. Ironischerweise zeigten die Pattonviller auf fremdem Geläuf bislang die besseren Leistungen. Das ändert jedoch nichts an Polas Einstellung: „Wir wollen kämpfen, vor allem zu Hause, und den vermeintlich übermächtigen Gegner ärgern.“ Die Rückkehr von Stammtorwart Karl Birkeneder und Standardspezialist Daniel Gelt gibt zusätzlich Mut. Birkeneder fehlte in Besigheim aus privaten Gründen, Gelt war lange verletzt und sammelte vergangene Woche erste Minuten, nun ist er wieder fester Bestandteil des Kaders. „Das sind zwei absolute Topspieler der Liga. Sie erhöhen unsere Qualität“, sagt Pola. Dadurch seien sie nicht nur bei offensiven Standards gefährlicher, sondern auch defensiv bei ruhenden Bällen weniger anfällig. Gegen Besigheim fingen die Pattonviller drei Gegentore nach ruhenden Bällen. „Wir haben es in dieser Woche noch einmal angesprochen und speziell trainiert“, betont Pola.

Sein „absolutes Lieblingsteam in dieser Liga“ werde seinen Pattonvillern alles abverlangen, prognostiziert Pola. „Sie beherrschen jede Phase des Spiels“, erzählt der Trainer und Sportliche Leiter des SVP. Die Bietigheimer Spieler wüssten, wann sie pressen und wann sie sich eher zurückfallen sollten. Zudem kontrollieren sie mit ihrem Spielaufbau die Partie. „Sie sind als gesamte Mannschaft richtig gut. Da kommt eine richtige Maschine auf uns zu“, sagt der Coach.