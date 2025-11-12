Fußball-Bezirkspokal 2:1 auf dem Platz, pari in der Filderklinik
Der TV Echterdingen II siegt im Fußball-Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen gegen den TSV Musberg. Derweil endet ein Duell für zwei Kontrahenten jeweils mit einer Platzwunde.
Patrik Sapina vom TV Echterdingen II und Florian Müller vom TSV Musberg kämpften im Achtelfinale des Bezirkspokals am Dienstagabend lange für die Geschicke ihres jeweiligen Teams. Bis zur 55. Minute, dann ereilte die beiden das gleiche Schicksal, teilten sie sozusagen den Abend miteinander, nur dass sich Sapina zusätzlich über den 2:1-Erfolg der Seinen und über das Weiterkommen ins Viertelfinale freuen durfte.