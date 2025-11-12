 
  2. StZ Plus

  4. 2:1 auf dem Platz, pari in der Filderklinik

Fußball-Bezirkspokal 2:1 auf dem Platz, pari in der Filderklinik

Fußball-Bezirkspokal: 2:1 auf dem Platz, pari in der Filderklinik
1
Echterdingens Sutpaseat Mischa Inthasane (rechts) im Duell mit dem Musberger Marc Wiederoder. Foto: Günter Bergmann

Der TV Echterdingen II siegt im Fußball-Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen gegen den TSV Musberg. Derweil endet ein Duell für zwei Kontrahenten jeweils mit einer Platzwunde.

Patrik Sapina vom TV Echterdingen II und Florian Müller vom TSV Musberg kämpften im Achtelfinale des Bezirkspokals am Dienstagabend lange für die Geschicke ihres jeweiligen Teams. Bis zur 55. Minute, dann ereilte die beiden das gleiche Schicksal, teilten sie sozusagen den Abend miteinander, nur dass sich Sapina zusätzlich über den 2:1-Erfolg der Seinen und über das Weiterkommen ins Viertelfinale freuen durfte.

 

Was war passiert? In besagter 55. Minute stießen die beiden Kontrahenten mit den Köpfen zusammen. Ein Weitermachen war nicht mehr möglich, für beide endete das Bezirkspokal-Treffen der beiden Bezirksligisten im Krankenwagen und im Krankenhaus. „Einträchtig saßen sie in der Filderklinik und wurden ihre Platzwunden genäht“, sagt der Musberger Abteilungsleiter Michael Hilbert. Wie Hilbert und auch TVE-Trainer Sascha Blessing berichten, hätten beide anschließend das Krankenhaus wieder verlassen können.

