Fußball-Bezirkspokal: 2:1 auf dem Platz, pari in der Filderklinik

Patrik Sapina vom TV Echterdingen II und Florian Müller vom TSV Musberg kämpften im Achtelfinale des Bezirkspokals am Dienstagabend lange für die Geschicke ihres jeweiligen Teams. Bis zur 55. Minute, dann ereilte die beiden das gleiche Schicksal, teilten sie sozusagen den Abend miteinander, nur dass sich Sapina zusätzlich über den 2:1-Erfolg der Seinen und über das Weiterkommen ins Viertelfinale freuen durfte.

Was war passiert? In besagter 55. Minute stießen die beiden Kontrahenten mit den Köpfen zusammen. Ein Weitermachen war nicht mehr möglich, für beide endete das Bezirkspokal-Treffen der beiden Bezirksligisten im Krankenwagen und im Krankenhaus. „Einträchtig saßen sie in der Filderklinik und wurden ihre Platzwunden genäht“, sagt der Musberger Abteilungsleiter Michael Hilbert. Wie Hilbert und auch TVE-Trainer Sascha Blessing berichten, hätten beide anschließend das Krankenhaus wieder verlassen können.

2:1 für die Landesliga-Reserve des TV Echterdingen, so endete auch das Liga-Aufeinandertreffen der beiden Mitte Oktober, damals aber auf dem Musberger Untergrund. Und ähnlich wie damals verlief das Spiel erneut. „Es war wieder eine sehr enge, ausgeglichene Sache, bei der erneut Kleinigkeiten entscheidend waren“, sagt Sascha Blessing. Allem voran die Genauigkeit im Abschluss. Vor dem entscheidenden Treffer von Julien Boll in der 84. Minute per 17-Meter-Schuss von der rechten Seite, hatte Musberg nämlich „die Chance zur Führung, wer weiß, wie die Partie dann ausgegangen wäre“, gibt Blessing zu.

Nicht ganz unerheblich für den Ausgang der Partie war für den Musberger Abteilungsleiter eben das schmerzhafte Ausscheiden Müllers sowie der Wechsel von Marc Wiederoder zu Pause. Letzterer wurde als Vorsichtsmaßnahme in Hinblick auf das Punktspiel am Sonntag zuhause gegen den ASV Botnang vom Feld genommen. „Damit fehlten uns beide Innenverteidiger“, weiß Hilbert, der mit den Seinen aus Regenerationsgründen die Partie gerne auf Donnerstag verlegt hätte, was aber nicht klappte.

Dabei hatten die Gäste zuerst die Nase vorn. Sie gingen in der 18. Minute durch Ahmet Keseroglu in Führung. Dabei pressten die Musberger hoch, was letztlich zum Tor führte. „Es war ein Ballverlust im Aufbau, das bringt das konsequente von hinten Herausspielen eben ab und an mit sich, doch wir haben an unserer Ausrichtung festgehalten“, konstatiert Blessing. In der 58. Minute erzielten die Gastgeber den Ausgleich durch Johannes Kienzle. Dieser musste nur noch den Fuß hinhalten, weil Wesley Acholonu sich über die Seite stark durchgearbeitet habe und passgenau quer spielte, so Blessing.

