Fußball Bezirkspokal Der TSV Heimsheim kriegt gerade noch die Kurve
Der TSV Heimsheim und der TSV Münchingen stehen im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals. Dagegen ist der TSV Merklingen im Viertelfinale ausgeschieden.
Der TSV Heimsheim und der TSV Münchingen stehen im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals. Dagegen ist der TSV Merklingen im Viertelfinale ausgeschieden.
Der TSV Münchingen hatte beim 4:1 über Kreisligist Dersim Sport Ludwigsburg relativ einfaches Spiel, der TSV Heimsheim musste sich beim 3:2 über den Bezirksliga-Konkurrenten TSV Schwieberdingen mächtig strecken und der TSV Merklingen stand beim Kreisliga-Primus TSV Grünbühl beim 0:5 letztlich auf verlorenem Posten. Im Halbfinale am 9. April muss der TSV Heimsheim beim SV Salamander Kornwestheim ran, der TSV Grünbühl empfängt den TSV Münchingen.