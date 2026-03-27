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  6. Der TSV Heimsheim kriegt gerade noch die Kurve

Fußball Bezirkspokal Der TSV Heimsheim kriegt gerade noch die Kurve

Fußball Bezirkspokal: Der TSV Heimsheim kriegt gerade noch die Kurve
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Duell auf Augenhöhe: Maik Selenka (li.) vom TSV Heimsheim gegen den Schwieberdinger Giuseppe Masso, dem ein Treffer gelang. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der TSV Heimsheim und der TSV Münchingen stehen im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals. Dagegen ist der TSV Merklingen im Viertelfinale ausgeschieden.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Der TSV Münchingen hatte beim 4:1 über Kreisligist Dersim Sport Ludwigsburg relativ einfaches Spiel, der TSV Heimsheim musste sich beim 3:2 über den Bezirksliga-Konkurrenten TSV Schwieberdingen mächtig strecken und der TSV Merklingen stand beim Kreisliga-Primus TSV Grünbühl beim 0:5 letztlich auf verlorenem Posten. Im Halbfinale am 9. April muss der TSV Heimsheim beim SV Salamander Kornwestheim ran, der TSV Grünbühl empfängt den TSV Münchingen.

 

„Dieser Sieg tat unserer jungen Truppe gut“, freute sich Trainer Martin Haußer vom TSV Münchingen nach dem deutlichen Sieg über den Kreisligisten Dersim Sport, „allerdings musste ich kurz nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 ein wenig bangen.“ Die Münchinger hatten durch die Tore von Steffen Butz (29.) und Tamino Filipaj (38.) vorgelegt. Als Mehmet Karakus für die Ludwigsburger auf 1:2 verkürzt hatte (73.), musste Haußer allerdings nicht lange zittern – Yannick Kansy stellte nur drei Minuten später den alten Tore-Abstand wieder her. „Dann war beim Gegner die Luft raus“, sagte der Münchinger Coach. Lukas Reichert machte mit dem 4:1 in der Nachspielzeit den Sack endgültig zu.

Alarmstufe Rot vor dem Tor des TSV Heimsheim: Maik Selenka (li.) und Torhüter Heiko Dieter versuchen, einen Treffer von Giuseppe Masso (Mi.) zu verhindern. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Beim TSV Heimsheim musste Trainer Oliver Kudera dagegen deutlich länger auf die Erlösung und die Eintrittskarte fürs Halbfinale warten. Erst in der vorletzten Minute erzielte Linksverteidiger Murat Gündüz nach einer feinen Vorlage von Tim Widmaier den 3:2-Siegtreffer gegen den Liga-Konkurrenten TSV Schwieberdingen. „Ich hatte mich schon auf ein Elfmeterschießen eingestellt“, bekannte Oliver Kudera, „allerdings hätten wir das weiterkommen schon viel früher klar machen müssen.“

Müder Start des TSV Heimsheim

In der Partie der Bezirksligisten musste Kudera sein Team nach müdem Start erst wachrütteln, ein verwandelter Handelfmeter von Lino Widmaier bedeutete die Führung der Gäste (31.) – doch der Coach teilte seinem Team in der Pause unmissverständlich mit, dass er „überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung“ gewesen sei. Die Worte kamen an, die Heimsheimer hatten nach dem Seitenwechsel mehrere Möglichkeiten zum 2:0 – stattdessen fiel das 1:1 durch Florin Nimori (66.) nach einem Abstimmungsfehler. „Maximal ärgerlich“, stöhnte Kudera.

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Torjäger Lino Widmaier sorgte für die erneute Führung nach 68 Minuten, doch kurz darauf leitete ein weiterer Defensivfehler der Heimsheimer das 2:2 durch Giuseppe Masso ein (70.). Dann entwickelte sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, bei dem am Ende der TSV Heimsheim um Gündüz jubelte.

TSV Merklingen geht in Grünbühl unter

Beim TSV Merklingen dagegen war Tristesse nach dem 0:5 beim TSV Grünbühl. „Der Gegner hat unsere kleinen Fehler maximal bestraft“, ärgerte sich Merklingens Coach Uwe Eberhard. Vor allem drei Grünbühler Spieler bekamen die Merklinger nicht in den Griff – den dreifachen Torschützen Daniel Schick (12./28./41.) sowie die Oberliga-erfahrenen Ibish Sejdijaj und Duc Thanh Ngo (beide Ex-FSV Bissingen). „Nach der Pause wollten wir noch einmal Gas geben und versuchen, das Spiel zu drehen“, erzählte Uwe Eberhard, und sein Team erspielte sich tatsächlich einige Chancen – doch nach 65 Minuten war mit dem 4:0 durch Tomo Lovric die Begegnung entschieden, kurz darauf legte er das 5:0 nach (67.). „Schade drum“, sagte Eberhard, „die Liga ist wichtiger. Nun konzentrieren wir uns, den Verbleib in der Bezirksliga möglichst schnell klar zu machen.“

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