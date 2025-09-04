Fußball Bezirkspokal Favoriten geben sich im Pokal keine Blöße
In der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals haben die unterklassigen Teams fast alle das Nachsehen. Nur der TSV Heimsheim tut sich in Gebersheim ein wenig schwer.
Die Favoriten aus dem Altkreis Leonberg haben sich in der ersten Runde des Bezirkspokals am Mittwoch durchgesetzt. Die drei Bezirksligisten zogen mit Kantersiegen in die zweite Runde ein. Der TSV Heimsheim (8:1 beim SV Gebersheim II) und der TSV Merklingen (8:1 beim TSV Schafhausen) feierten Schützenfeste. Nicht viel weniger deutlich fiel der Erfolg des TSV Münchingen aus, der beim SV Leonberg/Eltingen II mit einem 6:1 das Ticket für Runde zwei löste.