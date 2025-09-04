Fußball Bezirkspokal: Favoriten geben sich im Pokal keine Blöße

Die Favoriten aus dem Altkreis Leonberg haben sich in der ersten Runde des Bezirkspokals am Mittwoch durchgesetzt. Die drei Bezirksligisten zogen mit Kantersiegen in die zweite Runde ein. Der TSV Heimsheim (8:1 beim SV Gebersheim II) und der TSV Merklingen (8:1 beim TSV Schafhausen) feierten Schützenfeste. Nicht viel weniger deutlich fiel der Erfolg des TSV Münchingen aus, der beim SV Leonberg/Eltingen II mit einem 6:1 das Ticket für Runde zwei löste.

Der TSV Merklingen ließ beim B-Ligisten TSV Schafhausen von Beginn an keine Zweifel am Sieg aufkommen. Bereits nach zwei Minuten brachte Denis Krak die Gäste in Führung, die mit drei weiteren Treffern innerhalb von sechs Minuten nach einer guten halben Stunde auf 4:0 ausgebaut wurde. Für die mit nur 13 Spielern angetretenen Gastgeber traf Nico Hagenlauer (34.) zum Ehrentreffer. Als es nach 52 Minuten 7:1 stand, ließ es der TSV Merklingen austrudeln.

Heimsheims Trainer Oliver Kudera musste fast eine halbe Stunde bis zur Führung seiner Mannschaft warten. Foto: Andreas Gorr

Einem 0:1-Rückstand (9.) musste der TSV Heimsheim beim B-Ligisten SV Gebersheim II hinterherlaufen. Es dauerte rund 20 Minuten, ehe Lino Widmaier mit einem Doppelschlag (21./29.) den Favoriten in Führung brachte. „Wir sind schwer in die Partie gekommen, am Ende war es souverän“, meinte Heimsheims Coach Oliver Kudera. Kurz vor der Pause war der Gastgeber von der Rolle und kassierte innerhalb von vier Minuten drei Gegentreffer zum 1:5-Pausenstand. In der Schlussphase baute der Bezirksligist den Sieg noch aus.

Nur kurze Spannung gab es beim Auftritt des TSV Münchingen bei A-Ligist SV Leonberg/Eltingen II. Der Bezirksligaaufsteiger führte zur Pause durch zwei Treffer von Antonio Di Matteo mit 2:0. Nachdem beide Trainer bis zur 65. Minute je fünfmal gewechselt hatten, verkürzte Mathias Falch für die Gastgeber auf 1:2. Doch im Gegenzug erhöhte Marcel Hoppe auf 3:1, und als Nikola Prkacin drei Minuten später das 4:1 nachlegte, war die Begegnung entschieden.

Nikola Prkacin (vo.) steuerte das 4:1 für den TSV Münchingen gegen den SV Leonberg/Eltingen II bei. Foto: Pressefoto Baumann

Spannung bis zuletzt gab es beim Duell des B-Ligisten Spvgg Mönsheim gegen A-Ligist TSV Höfingen. Gianluca Russo per Strafstoß (6.) und Ramon Faria Haug (24.) hatten die favorisierten Gäste mit 2:0 in Führung geschossen. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Noah Baumgärtner aus spitzem Winkel zum 1:2. Diesen knappen Vorsprung brachten die Höfinger über die Runden, obwohl sie die letzte Viertelstunde nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielten.

A-Ligist TSV Flacht steht in Runde zwei

Im Duell der Landesliga-Reserven des TSV Heimerdingen und der SKV Rutesheim setzte sich der Gastgeber mit 2:1 durch. Luka Banas brachte den TSV II nach 27 Minuten per Strafstoß in Führung, die Atakan Celik nach 67 Minuten auf 2:0 ausbaute. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff verkürzte Adrian Wendel für die SKV II auf 1:2, doch mehr war am Ende für die Gäste nicht drin. Mit einem 5:0 beim TSV Malmsheim II zog auch A-Ligist TSV Flacht in die zweite Runde ein. Als einer der wenigen B-Ligisten schaffte dies der SV Friolzheim, der sich im Duell bei Türk Gücü Möglingen mit 6:0 durchsetzte.