Fußball-Bezirkspokal Frauen: Der Seriensieger jubelt nach einem späten Jokertor

„Und täglich grüßt das Murmeltier“ ist ein bekannter Hollywood-Spielfilm aus den 1990er-Jahren, in denen sich Bill Murray als Hauptdarsteller in einer Zeitschleife befindet und immer wieder das Gleiche erlebt. Was dies mit den Fußballerinnen der Sportvg Feuerbach zu tun hat? In deren Fall ist es zwar kein täglicher Rhythmus, aber auch sie haben ihr stetes Déjà-Vu, nämlich am Ende einer jeden Saison als Gewinner des Bezirkspokals. So war es in den vergangenen fünf Jahren im Bezirk Stuttgart, und so ist es nun auch im sechsten Jahr in Serie, nachdem die Kolleginnen aus dem Kreis Böblingen neu hinzugekommen sind. Nach einem 1:0-Finalerfolg im Herrenberger Volksbankstadion gegen den TSV Grafenau sind die Nord-Stuttgarterinnen erneut am Feiern.