Fußball Bezirkspokal Pokal-Halbfinale lockt TSV Heimsheim und TSV Merklingen
Die Fußball-Bezirksligisten TSV Heimsheim und der TSV Merklingen müssen an diesem Donnerstagabend im Viertelfinale auswärts ran und sind leichte Favoriten.
Die Fußball-Bezirksligisten TSV Heimsheim und der TSV Merklingen müssen an diesem Donnerstagabend im Viertelfinale auswärts ran und sind leichte Favoriten.
Der Fußball-Bezirkspokal tritt in die heiße Phase: Mit unterschiedlichen Aussichten treten die beiden Bezirksligisten TSV Merklingen und TSV Heimsheim zu ihren Viertelfinalpartien an.