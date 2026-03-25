Fußball Bezirkspokal: Pokal-Halbfinale lockt TSV Heimsheim und TSV Merklingen

Der Fußball-Bezirkspokal tritt in die heiße Phase: Mit unterschiedlichen Aussichten treten die beiden Bezirksligisten TSV Merklingen und TSV Heimsheim zu ihren Viertelfinalpartien an.

Heimsheims Coach Oliver Kudera gibt für seinen TSV vor dem Auftritt beim Ligakonkurrenten TSV Schwieberdingen (19 Uhr) ganz offen den Finaleinzug als Ziel aus. „Der schnellste Weg zu einem echt tollen Event ist der Bezirkspokal. Vom Auftritt im Finale vor großer Kulisse träumen alle Mannschaften“, sagt er. In der Liga bezwang der Aufsteiger den TSV Schwieberdingen Mitte November mit 4:0.

Der TSV Heimsheim will bis ins Finale

Das Pokalspiel in Schwieberdingen ist für Kudera jedoch eine offene Partie. „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, unter Flutlicht entwickeln sich oft besondere Begegnungen“, erklärt der Heimsheimer Coach. Dennoch sei seine Mannschaft nicht ohne Grund Dritter in der Bezirksliga. „Wir haben unsere Qualitäten, und die wollen wir auch im Viertelfinale auf den Platz bringen“, betont Kudera.

Der TSV Merklingen beim starken Kreisligisten

Formell als Favorit geht der Bezirksligist TSV Merklingen am Donnerstag (19 Uhr) ins Duell beim A-Ligisten TSV Grünbühl. Merklingens Coach Uwe Eberhard räumt aber ein, dass sein Fokus nach fünf Spielen ohne Sieg in der Liga eher auf dem Kellerduell am Sonntag gegen Croatia Bietigheim liegt. Zudem ist der Gegner TSV Grünbühl auf Aufstiegskurs in die Bezirksliga und hat in den bisherigen Spielen im Schnitt vier Treffer erzielt und nur einen kassiert.

Der TSV Merklingen mit Eugen Schön (re.) unterlag in der Liga zuletzt 0:2 beim SV Pattonville. Foto: Baumann/Julia Rahn

Korsettstangen sind Spielertrainer Pascal Hemmerich, der aus seinen Zeiten beim Oberligisten FSV 08 Bissingen einige routinierte Akteure wie Torhüter Henning Bortel, Pierre Williams und Duc Thanh Ngo eingebaut hat, die in Bissingen und Freiberg ebenfalls Oberligaerfahrung gesammelt haben. „Aber es ist ein anderer Wettbewerb, vielleicht ist das für den Kopf unserer Spieler gar nicht so schlecht“, hofft Coach Eberhard.

Der TSV Münchingen spielte sein Viertelfinale bereits am Mittwochabend bei Dersim Sport Ludwigsburg – die Partie war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.