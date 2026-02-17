Fußball-Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: Bezirkspokal – von Genuss und Gewohnheit

 
  6. Bezirkspokal – von Genuss und Gewohnheit

1
Rommelshausens Spielertrainer Rifaat Al-Shammaa (links) will mit seinem Team ins Pokal-Halbfinale einziehen. Foto: Günter Schmid

Im Viertelfinale tritt der TSV Schmiden in Bühlerzell als Favorit an. Währenddessen ist der Underdog Spvgg Rommelshausen im Heimspiel gegen Schornbach krasser Außenseiter.

Acht Teams sind im Bezirkspokal Rems/Murr/Hall noch vertreten. Darunter fünf Bezirksligisten, ein Kreisliga-A-Vertreter und zwei Kreisliga-B-Kandidaten. Zu letzterer Kategorie zählt die Spvgg Rommelshausen, die am Samstag, 18 Uhr, den Bezirksligisten TSV Schornbach empfängt. Schornbachs Ligakonkurrent TSV Schmiden (Sonntag, 14.30 Uhr) tritt indes beim A-Club Sportfreunde DJK Bühlerzell an.

 

„Es ist für uns ein Genuss, ins Viertelfinale gekommen zu sein“, sagt der Rommelshausener Spielertrainer Rifaat Al-Shammaa. Dementsprechend sollen seine Spieler die Partie gegen den klaren Favoriten und Bezirkspokalsieger der Saison 2023/24, TSV Schornbach, eben „einfach nur genießen“, sagt er mit Nachdruck. Gleichwohl genießen nicht heißt, dass man keine Ambitionen oder Chancen aufs Weiterkommen habe. Auf dem Weg ins Viertelfinale haben Al-Shammaa und die Seinen bereits einige höherklassige Teams aus dem Wettbewerb gekegelt – unter anderem den Bezirksligisten TSV Schwaikheim. Schornbach habe zwar eine stabile Mannschaft und in der Vorbereitung unter anderem den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 1:0 besiegt, aber „wir werden nichts unversucht lassen, um möglicherweise die Sensation zu schaffen“, konstatiert der 28-jährige Al-Shammaa, der zu Landesliga-Zeiten auch mal die Kickstiefel für den kommenden Bezirkspokal-Gegner schnürte. Die personellen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Flutlichtspiel am Samstag sind indes gegeben: „Alle Mann sind an Bord.“

Spvgg Rommelshausen gewinnt Nachholspiel

Apropos erfolgreich. Das war der Spitzenreiter der B-1-Staffel bereits am vergangenen Sonntag. Im Nachholspiel gewann die Spvgg vor heimischem Publikum gegen den KTSV Hößlinswart durch eigene Treffer vom spielenden Co-Trainer Claudio Paterno, Daniel Gaibler und Doppelpacker Moubaroukou Yacoubou mit 4:3. Bedeutet: Die Tabellenführung auf den Verfolger SV Hegnach wurde auf fünf Punkte ausgebaut. Zufrieden war der Coach jedoch nur mit den ersten 60 Minuten, da führte seine Belegschaft mit 4:1. Bis dahin stimmte die Ordnung und habe man die Kontrolle über das Spiel gehabt, so Al-Shammaa. Durch Auswechslungen sei diese dann aber verloren gegangen und es wurde noch mal knapp.

Indes ist für den Bezirksligisten TSV Schmiden das Pokaldasein auch irgendwie ein Genuss, aber verstärkt eine Gewohnheit. In den vergangenen drei Spielzeiten stand das Team von Damir Lisic jeweils mindestens im Halbfinale. Dort scheiterte das Team vom Nurmiweg in der Vorsaison am TSV Nellmersbach, zuvor erst im Endspiel an Schornbach. Ein Jahr zuvor gelang der große Coup, behielt der TSV im Endspiel gegen die SG Schorndorf mit 3:2 die Oberhand. Klar ist, die Schmidener wollen „zum vierten Mal in Serie ins Halbfinale“, gibt Trainer Lisic die Richtung vor. Von der Papierform her sind sie als klassenhöheres Team Favorit.

TSV Schmiden trifft auf bekannten Gegner

Jedoch wissen Lisic und seine Schützlinge um die Stärken der Sportfreunde DJK Bühlerzell, waren diese im Vorjahr doch noch ein Ligakonkurrent. „Ein körperlich robustes Team, das über den Kampf kommt“, weiß der Coach. Zudem erwartet er viel Widerstand von außen. Zu Bezirksliga-Zeiten seien die Ränge bis zwei Minuten vor Schluss leer gewesen, doch dann die Zuschauer plötzlich aus allen Himmelsrichtungen angestürmt gekommen. „Da war mächtig was los“, erinnert sich der Coach lachend. Er erinnert sich aber auch an die Ergebnisse aus der Vorsaison . „3:3 auswärts, 3:0 gewonnen.“ Wenn das kein gutes Omen für den Einzug ins Pokalhalbfinale ist? Personell fallen die Langzeitverletzten Pasquale Siena und Redon Elezi weiter aus, hinter dem Einsatz von Roland Teiko (Knieprobleme) steht noch ein Fragezeichen. Neu im Aufgebot ist indes der einzige Winterzugang Luis Pippa, der vom TB Untertürkheim heimgekehrt ist.

Übrigens: Sollten sowohl die Spvgg Rommelshausen als auch der TSV Schmiden ihre Viertelfinal-Begegnungen gewinnen, dann gibt es im Halbfinale ein weiteres Aufeinandertreffen Kreisliga B gegen Bezirksliga. Nämlich die Spvgg Rommelshausen gegen den TSV Schmiden.

