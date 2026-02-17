Fußball-Bezirkspokal Rems/Murr/Hall Bezirkspokal – von Genuss und Gewohnheit
Im Viertelfinale tritt der TSV Schmiden in Bühlerzell als Favorit an. Währenddessen ist der Underdog Spvgg Rommelshausen im Heimspiel gegen Schornbach krasser Außenseiter.
Acht Teams sind im Bezirkspokal Rems/Murr/Hall noch vertreten. Darunter fünf Bezirksligisten, ein Kreisliga-A-Vertreter und zwei Kreisliga-B-Kandidaten. Zu letzterer Kategorie zählt die Spvgg Rommelshausen, die am Samstag, 18 Uhr, den Bezirksligisten TSV Schornbach empfängt. Schornbachs Ligakonkurrent TSV Schmiden (Sonntag, 14.30 Uhr) tritt indes beim A-Club Sportfreunde DJK Bühlerzell an.