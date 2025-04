Der bislang ungeschlagene Spitzenreiter der Kreisliga A kommt beim TSV Kuppingen mit 0:7 unter die Räder. Der Trainer macht den Schiedsrichter und den „Kartoffelacker“ verantwortlich.

Dominik Grill 03.04.2025 - 14:40 Uhr

Als der Türkspor-Trainer Memik Erdogan versucht zu erklären, was da in Kuppingen passiert ist, hält er erst einmal inne. Mit 0:7 wird seine Mannschaft im Bezirkspokal-Viertelfinale vom Sechstplatzierten der Parallelstaffel demontiert. Für den Spitzenreiter der Staffel 1 ist es die erste Saisonpleite. Schließlich macht Erdogan seinem Ärger ausführlich Luft: „So etwas habe ich noch nie in 35 Jahren Amateursport erlebt“, platzt es aus ihm heraus. Im Fokus seiner Kritik: der Schiedsrichter. Bei diesem handelt es sich um Marvin Monninger, der auch bereits in deutlich höherklassigen Ligen erprobt ist. Aktuell ist er der jüngste Schiedsrichter der Regionalliga.