Im Bezirkspokal bestreitet der Club das erste Pflichtspiel seit mehr als eineinhalb Jahren gegen den TV Möglingen II. Runde eins wird Mittwoch und Donnerstag ausgetragen.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Der Fußball-Bezirkspokal geht in dieser Woche die erste Runde. In jüngster Vergangenheit schnitten die Teams aus dem Altkreis nicht schlecht im Wettbewerb ab – der TSV Münchingen stand in der vergangenen Saison im Finale, wo er TASV Hessigheim 0:3 unterlag. 2024 stand der SV Leonberg/Eltingen im Endspiel, das gegen Croatia Bietigheim mit 1:3 verloren ging, im Jahr zuvor hatte das Team den Pokal mit einem 1:0-Erfolg über den FV Löchgau II gewonnen.

 
Das Perouser Trainer-Duo Giuseppe Martines (re.) und Pasqualino Paratore (li.) mit dem spielenden Co-Trainer Erkan Karaca. Foto: Pressefoto Baumann

Für den B-Kreisligisten SV Perouse ist die Begegnung mit dem TV Möglingen II das erste Pflichtspiel seit mehr als eineinhalb Jahren. Im März 2024 war der Club mangels Akteuren aus dem Spielbetrieb der Bezirksliga genommen worden, auch der Neustart zur Saison 2024/2025 in der Kreisliga A gelang nicht. Nun kehrt der SV Perouse auf die Fußball-Bühne zurück. Die Partien der Mannschaften aus dem Altkreis:

Mittwoch 19 Uhr TSV Schafhausen – TSV MerklingenTSV Weissach II – Drita Kos. KornwestheimTSV Malmsheim II – TSV FlachtSV Gebersheim II – TSV HeimsheimSpvgg Warmbronn II – Spvgg Weil der StadtTSV Schwieberdingen II – SVGG Hirschlanden-Schöckingen Mittwoch 19.30 Uhr SV Leonberg/Eltingen II – TSV MünchingenSpvgg Mönsheim – TSV HöfingenTSV Heimerdingen II – SKV Rutesheim IIFC Gerlingen – TV MöglingenTürk Gücü Möglingen – SV Friolzheim

Donnerstag 19.30 Uhr SV Gebersheim – KSV RenningenTSV Malmsheim – Spvgg WarmbronnTSV Weissach – TSF DitzingenTSV Korntal – TSV Münchingen IISV Perouse – TV Möglingen II

9. September 19.30 Uhr SpVgg Renningen – TSV Schwieberdingen