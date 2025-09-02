Im Bezirkspokal bestreitet der Club das erste Pflichtspiel seit mehr als eineinhalb Jahren gegen den TV Möglingen II. Runde eins wird Mittwoch und Donnerstag ausgetragen.

Jürgen Kemmner 02.09.2025 - 06:00 Uhr

Der Fußball-Bezirkspokal geht in dieser Woche die erste Runde. In jüngster Vergangenheit schnitten die Teams aus dem Altkreis nicht schlecht im Wettbewerb ab – der TSV Münchingen stand in der vergangenen Saison im Finale, wo er TASV Hessigheim 0:3 unterlag. 2024 stand der SV Leonberg/Eltingen im Endspiel, das gegen Croatia Bietigheim mit 1:3 verloren ging, im Jahr zuvor hatte das Team den Pokal mit einem 1:0-Erfolg über den FV Löchgau II gewonnen.