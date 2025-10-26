 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. TSV Merklingen geht im Schongang ins Viertelfinale

Fußball Bezirkspokal TSV Merklingen geht im Schongang ins Viertelfinale

Fußball Bezirkspokal: TSV Merklingen geht im Schongang ins Viertelfinale
1
Dzanan Mehicevic (li.) steuerte zwei Treffer und Emmanuel Alonso Garcia einen zum 4:0-Erfolg des TSV Merklingen bei. Foto: Andreas Gorr

Bezirksligist TSV Merklingen gewinnt im Bezirkspokal beim klassentieferen TSC Kornwestheim mit 4:0 und folgt dem TSV Heimsheim und TSV Münchingen ins Viertelfinale.

Der TSV Merklingen ist dem TSV Heimsheim und dem TSV Münchingen gefolgt und als dritter Bezirksligist aus dem Altkreis ins Viertelfinale des Bezirkspokals eingezogen. Im Nachholspiel des Achtelfinales setzten sich die Merklinger beim TSC Kornwestheim aus der Kreisliga A sicher mit 4:0 (2:0) durch. „Meine Mannschaft hat defensiv wie offensiv eine starke Leistung geboten“, zeigte sich TSV-Trainer Uwe Eberhard zufrieden.

 

Auf einem Kunstrasen mit viel Laub und bei starkem Wind hätte ein Favorit stolpern können – doch Torjäger Dzanan Mehicevic sorgte schon früh dafür, dass sich die Begegnung aus Merklinger Sicht in die richtige Richtung entwickelte. In der 5. Minute lief er nach einem Steckpass von Emanuel Garcia allein auf TSC-Schlussmann Fahim Mehrabi zu und überwand ihn zum 1:0.

TSV-Trainer Uwe Eberhard war voll des Lobes über die Leistung seiner Mannschaft. Foto: Andreas Gorr

Auch für den 2:0-Pausenstand zeichnete Mehicevic verantwortlich: Nachdem der TSC-Keeper den Ball nach einem Freistoß von Kai Woischiski aus 30 Metern nicht festhalten konnte, staubte er ab. Das eigene Tor geriet in der ersten Hälfte nur einmal in Gefahr, als ein Flatter-Freistoß der Gastgeber aus 25 Metern knapp über die Latte strich.

TSV hätte noch höher gewinnen können

Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Merklinger den klassentieferen Gegner im Griff. „Wir waren bei Ballbesitz sehr sicher, sodass es nie zu einer Drangphase von Kornwestheim kam“, lobte Eberhard. Emanuel Garcia sorgte in der 64. Minute für das 3:0, als TSC-Schlussmann Mehrabi erneut den Ball nach einem Schuss von Woischiski aus 20 Metern nicht festhalten konnte und setzte den Abpraller ins Netz. „Wir haben gesehen, dass der TSC-Torspieler nicht den sichersten Eindruck gemacht hatte. Daher waren Fernschüsse und das Lauern auf Abpraller durchaus ein Mittel“, sagte TSV-Coach Eberhard.

Für den 4:0-Endstand sorgte der eingewechselte Angelo Di Napoli, der in der 86. Minute eine Flanke des durchgebrochenen Fabian Heim per Kopf verwertete. In den verbleibenden Minuten verpasste der TSV noch Chancen auf ein noch klareres Ergebnis.

Weitere Themen

Fußball Landesliga: Routiniers Patrik Hofmann und Julian Bär lassen SV Leonberg/Eltingen jubeln

Fußball Landesliga Routiniers Patrik Hofmann und Julian Bär lassen SV Leonberg/Eltingen jubeln

Der Fußball-Landesligist siegt dank zweier Routiniers bei SU Neckarsulm 1:0 – Tormann Julian Bär pariert einen Elfmeter, Sturmtank Patrik Hofmann gelingt das goldene Tor.
Von Flemming Nave
Fußball Landesliga: Angstgegner TSV Ilshofen dreht SKV Rutesheim eine lange Nase

Fußball Landesliga Angstgegner TSV Ilshofen dreht SKV Rutesheim eine lange Nase

Die SKV Rutesheim unterliegt in der Landesliga trotz Führung beim TSV Ilshofen 1:2 und muss die Tabellenführung an den FV Löchgau abgeben. Chancen zum Ausgleich waren da.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: Der TSV Heimerdingen beendet seine Sieglos-Serie

Fußball Landesliga Der TSV Heimerdingen beendet seine Sieglos-Serie

Der Fußball-Landesligist feiert nach fünf Partien ohne Sieg einen 2:0-Erfolg im Kellerduell über die SGM Krumme Ebene – der TSV bestreitet die letzten 20 Minuten in Unterzahl.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: Der SV Leonberg/Eltingen will mutig auftreten

Fußball Landesliga Der SV Leonberg/Eltingen will mutig auftreten

Landesliga-Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen ist am Samstag bei der Sport-Union Neckarsulm zu Gast – der Gegner hat zuletzt des SV Kaisersbach 8:0 weggefegt.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: SKV Rutesheim trifft auf den Angstgegner aus dem Ligakeller

Fußball Landesliga SKV Rutesheim trifft auf den Angstgegner aus dem Ligakeller

Die Fußballer der SKV Rutesheim sind in der Landesliga beim schlecht gestarteten TSV Ilshofen zu Gast. In den vergangenen sechs Partien gab es ein Remis sowie fünf Niederlagen.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: TSV Heimerdingen: Der Abstiegskampf nagt an Trainer Markus Koch

Fußball Landesliga TSV Heimerdingen: Der Abstiegskampf nagt an Trainer Markus Koch

Der TSV Heimerdingen steht in der Fußball-Landesliga vor dem Kellerduell mit der SGM Krumme Ebene auf einem Abstiegsplatz. Der Coach ist vor der wichtigen Partie angespannt.
Von Flemming Nave
Orga-Chef Soffner zufrieden: Citylauf bringt fast 6000 Euro an Spenden

Orga-Chef Soffner zufrieden Citylauf bringt fast 6000 Euro an Spenden

Beim Leonberger Citylauf haben 2145 Menschen teilgenommen und 5875 Euro Spendengeld erlaufen. Orga-Chef Ralf Soffner freut sich schon auf den Lauf 2026.
Von Flemming Nave
Turnen dritte Liga: Die WTG Heckengäu hat den Aufstieg im Visier

Turnen dritte Liga Die WTG Heckengäu hat den Aufstieg im Visier

Die Drittliga-Turner schlagen den USC München 44:25 und behauptete die Tabellenführung. Die Riege peilt die Relegation um den Aufstieg in Liga zwei an.
Von Wayne Jaeschky
Handball Oberliga: Nach Trainer-Abschied per Whatsapp: Turbulente Tage beim SV Leonberg/Eltingen

Handball Oberliga Nach Trainer-Abschied per Whatsapp: Turbulente Tage beim SV Leonberg/Eltingen

Die Oberliga-Handballer müssen nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Zoran Stavreski mehrere Baustellen beackern. Einige Ex-Spieler unterstützen die Mannschaft.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Kreisliga A2: SpVgg Renningen überrollt Gegner – Matthias Stahl mit Viererpack

Fußball Kreisliga A2 SpVgg Renningen überrollt Gegner – Matthias Stahl mit Viererpack

Wieder schafft der FC Gerlingen den späten Ausgleich. Der TSV Flacht holt den zweiten Sieg, während die Spvgg Weil der Stadt ihren nächsten teuer bezahlt.
Von Flemming Nave
Weitere Artikel zu Viertelfinale Leonberg
 