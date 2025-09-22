Fußball Bezirkspokal TSV Münchingen quält sich eine Runde weiter
In der zweiten Runde des Bezirkspokals tun sich einige Favoriten aus der Bezirksliga schwer. Der TSV Münchingen muss ins Elfmeterschießen und der TSV Merklingen lange zittern.
Teilweise äußerst enge Duelle hat es in den neun Begegnungen in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals in der vergangenen Woche gegeben, an denen Teams aus dem Altkreis Leonberg beteiligt waren. Viermal fiel die Entscheidung sogar erst im Elfmeterschießen.