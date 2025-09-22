Fußball Bezirkspokal: TSV Münchingen quält sich eine Runde weiter

Teilweise äußerst enge Duelle hat es in den neun Begegnungen in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals in der vergangenen Woche gegeben, an denen Teams aus dem Altkreis Leonberg beteiligt waren. Viermal fiel die Entscheidung sogar erst im Elfmeterschießen.

Dieser Lotterie musste sich auch Bezirksligist TSV Münchingen beim wackeren B-Ligisten TSV Weissach unterziehen. Nach 90 Minuten war es 1:1 gestanden. Timo Dekorsy hatte den Außenseiter in Führung gebracht (21.), Rui Tiago Caldas de Carvalho nach 54 Minuten für den Ausgleich der Münchinger gesorgt, die 45 Minuten lang nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielen mussten. Im Elfmeterschießen versagten den Gastgebern dann die Nerven: Zwei Schützen scheiterten an Münchingens Schlussmann Niko Röhrich, ein Elfmeter ging an die Latte – während der Bezirksligist seine ersten drei Elfmeter verwandelte.

Der Münchinger Rui Tiago Caldas de Carvalho (vo.) gelang der Ausgleich gegen den TSV Weissach. Foto: Andreas Gorr

Den Bezirksligisten TSV Schwieberdingen ins Elfmeterschießen zwang auch B-Ligist SV Friolzheim. Die Gastgeber gerieten nach einer 2:0-Führung kurz nach der Pause mit 2:3 in Rückstand, machten ihn jedoch durch den dritten Treffer von Murat Arslan wett (50.) und gingen in der Nachspielzeit 4:3 in Führung. Der Bezirksligist glich noch zum 4:4 aus und hatte beim Elfmeterschießen (7:5) die besseren Nerven.

TSV Korntal scheitert knapp

An einer Überraschung schnupperte auch B-Ligist TSV Korntal, der nach 67 Minuten gegen den klassenhöheren TV Möglingen mit 4:2 führte und in der Nachspielzeit mit 4:3. Doch der A-Ligist kam noch zum 4:4 und setzte sich nach dem Elfmeterschießen mit 8:7 durch. Das vierte Elfmeterschießen gab es zwischen B-Ligist SVGG Hirschlanden-Schöckingen und der klassenhöheren Spvgg Weil der Stadt. Auch hier setzte sich der A-Ligist, der nach zehn Minuten eine Gelb-Rote Karte hatte hinnehmen müssen, nach einem 1:1 nach 90 Minuten im Elfmeterschießen mit 6:4 durch.

Dzanan Mehicevic gelang das 3:3 für den TSV Merklingen, der beim GSV Hemmingen große Probleme hatte. Foto: Andreas Gorr

Große Mühe hatte auch Bezirksligist TSV Merklingen, ehe der 5:4-Erfolg beim zwei Klassen tieferen GSV Hemmingen feststand. Der B-Ligist lag nach einer Viertelstunde sogar mit 2:0 vorne, ehe die Gäste die Partie bis zur Pause auf 2:3 stellten. Die Gastgeber glichen zwar schnell aus (47.), mussten die letzten 20 Minuten aber nach Gelb-Rot in Unterzahl bestreiten. Mit zwei späten Treffern (83., 86.) zog Merklingen auf 5:3 davon, mehr als der Anschlusstreffer (89.) sollte den Gastgebern nicht mehr gelingen.

TSV Heimsheim lässt nichts anbrennen

Souverän mit 4:0 setzte sich Bezirksligist TSV Heimsheim beim spielstarken A-Ligisten Drita Kosova Kornwestheim durch. Bereits nach 13 Minuten lagen die Gäste 2:0 vorne und bauten den Vorsprung in Hälfte zwei gegen zehn Drita-Akteure (Gelb-Rot/56.) aus. Zu Ende ist die Pokalreise des SV Perouse. Der B-Ligist unterlag dem SV Gebersheim deutlich mit 1:4.