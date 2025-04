Die Fußballer des TSV Schmiden unterliegen dem Liga-Konkurrenten TSV Nellmersbach mit 1:3. Die Gäste überzeugen durch gutes Kombinationsspiel und Konter.

Torsten Streib 24.04.2025 - 16:02 Uhr

An Stadionsprecher Uli Ebert lag es nicht, dass für die Fußballer des TSV Schmiden nach zwei erfolgreichen Finaleinzügen in Folge in diesem Jahr bereits im Halbfinale des Bezirkspokals Schluss war. „Flutlichtspiel, Pokalhalbfinale, strömender Regen – sensationell, was will man mehr, auf geht’s Schmiden“, schrie Ebert vor dem Anpfiff durchs Mikrofon. Und auch während der Partie feuerte der langjährige Abteilungsleiter die Seinen immer wieder durch die Lautsprecher an, forderte sie auf „mutig zu spielen und nie aufzugeben“. Das beherzten sie denn auch. Aber letztlich hat es vor gut 300 Zuschauern nicht gereicht für die Kicker vom Nurmiweg, weil der Gegner besser war. Der Tabellenachte der Bezirksliga unterlag dem Spitzenreiter TSV Nellmersbach mit 1:3.