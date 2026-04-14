Die Kreisliga-A-Kicker des TSV Wernau treten im Viertelfinale des Bezirkspokals beim AC Catania Kirchheim an, während der Bezirksligist TSV Berkheim gegen SV Ebersbach gefordert ist.

Reporter: Robin Kern (rob)

Zwei Fußball-Teams aus der Region stehen noch im Viertelfinale des Bezirkspokals und wollen den Einzug unter die besten vier Mannschaften perfekt machen. Die wohl besten Chancen auf das Halbfinale hat der TSV Wernau, der am Donnerstag (19.30 Uhr) beim Kreisliga-A-2-Zweiten AC Catania Kirchheim antritt. Dennoch wartet auf den A-1-Zweiten ein harter Brocken. „Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt. Wir wollen unser Spiel durchziehen, es wird ein 50:50-Spiel“, sagt Wernaus spielender Coach Martin Notz. Die Wernauer schwächelten zuletzt in der Liga etwas, fanden aber wieder in die Spur und besiegten den VfB Reichenbach mit 2:1.

 

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Duell der Ligakonkurrenten

Außenseiterchancen rechnen sich die Bezirksliga-Kicker des TSV Berkheim zur selben Zeit im ligainternen Duell gegen den SV Ebersbach (Platz zwei) aus. Die Berkheimer sind seit sechs Spielen ungeschlagen und wollen den Favoriten ärgern. Im Achtelfinale bezwangen die TSV-Fußballer den A-Ligisten ASV Aichwald mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Die Halbfinalspiele werden am Donnerstag, 14. Mai, ausgetragen, das Finale findet gemeinsam mit dem der Frauen am Donnerstag, 4. Juni, statt.