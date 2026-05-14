Für die Wernauer Männer ist wie für die Frauen des TSV Baltmannsweiler das Pokal-Halbfinale Endstation.

sip 14.05.2026 - 17:12 Uhr

Früh in Führung gegangen – am Ende aber sind die Kreisliga-A-Fußballer des TSV Wernau im Halbfinale des Bezirkspokals ausgeschieden. Sie unterlagen daheim dem Bezirksligisten VfL Kirchheim mit 2:5 (1:0). Philipp Skala brachte die Wernauer schon in der 5. Minute in Führung. Nach dem Wechsel sorgte ein Doppelschlag von Meksud Colic und Felix Böhringer in der 49. und 50. Minute für die 2:1-Führung des VfL, Colic erhöhte auf 3:1 (71.). Nach Florian Kocks Anschlusstreffer (74.) keimte bei den Wernauern Hoffnung auf, doch Böhringer und Argjend Shalaj machten in der Nachspielzeit alles klar.