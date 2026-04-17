Fußball – Bezirkspokal TSV Wernau steht im Halbfinale
Die Kreisliga-A-Fußballer setzen sich im Bezirkspokal in Kirchheim im Elfmeterschießen durch, Bezirksligist TSV Berkheim scheidet aus.
Die Kreisliga-A-Fußballer setzen sich im Bezirkspokal in Kirchheim im Elfmeterschießen durch, Bezirksligist TSV Berkheim scheidet aus.
Am Ende fiel die Entscheidung am Punkt: Die Kreisliga-A-Fußballer des TSV Wernau haben sich im Bezirkspokal beim AC Catania Kirchheim mit 6:4 (2:2, 1:1) nach Elfmeterschießen durchgesetzt und erwarten nun am 14. Mai im Halbfinale den Bezirksligisten VfL Kirchheim, der bei der SGM Höllbach mit 3:0 gewann. Der TSV Berkheim ist dagegen ausgeschieden: Das Ergebnis beim Bezirksliga-Konkurrenten SV Ebersbach fiel nach Berkheimer Führung mit 1:5 (1:0) am Ende deutlich aus. Die Ebersbacher treten im Halbfinale beim 1. FC Donzdorf an, der sich in seinem Viertelfinalduell ebenfalls klar mit 4:1 gegen den TSV Weilheim durchsetzte.