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  6. TSV Wernau steht im Halbfinale

Fußball – Bezirkspokal TSV Wernau steht im Halbfinale

Fußball – Bezirkspokal: TSV Wernau steht im Halbfinale
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Wernaus Keeper Lukas Tim Zink (Mitte) hat gegen den AC Catania Kirchheim einiges zu tun, zeigt sich im Elfmeterschießen aber nervenstark. Foto: Markus Brändli

Die Kreisliga-A-Fußballer setzen sich im Bezirkspokal in Kirchheim im Elfmeterschießen durch, Bezirksligist TSV Berkheim scheidet aus.

Am Ende fiel die Entscheidung am Punkt: Die Kreisliga-A-Fußballer des TSV Wernau haben sich im Bezirkspokal beim AC Catania Kirchheim mit 6:4 (2:2, 1:1) nach Elfmeterschießen durchgesetzt und erwarten nun am 14. Mai im Halbfinale den Bezirksligisten VfL Kirchheim, der bei der SGM Höllbach mit 3:0 gewann. Der TSV Berkheim ist dagegen ausgeschieden: Das Ergebnis beim Bezirksliga-Konkurrenten SV Ebersbach fiel nach Berkheimer Führung mit 1:5 (1:0) am Ende deutlich aus. Die Ebersbacher treten im Halbfinale beim 1. FC Donzdorf an, der sich in seinem Viertelfinalduell ebenfalls klar mit 4:1 gegen den TSV Weilheim durchsetzte.

 

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Wernauer behalten die Nerven

Im Duell der beiden Tabellenzweiten ihrer jeweiligen KLA-Staffel (1 und 2) behielten Niklas Huszta, Daniel Sigler, Spielertrainer Martin Notz und Lucian-Dorin Antonesei auf Wernauer Seite im Elfmeterschießen die Nerven, wohingegen für die Kirchheimer nur Michele Latte und Nick Wongkaew trafen. Während der regulären Spielzeit hatte Simon Theisohn die Wernauer in der 31. Minute in Führung gebracht, Latte glich nur zwei Minuten später per Strafstoß aus. Dennis Blattner gelang in der 71. Minute die erneute Wernauer Führung, doch Latte traf für die mittlerweile aufgrund einer gelb-roten Karte in Unterzahl spielenden Kirchheimer in der 85. Minute und erneut vom Punkt aus. Kurz darauf ging es direkt ins Elfmeterschießen.

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Favorit dreht nach der Pause auf

In Berkheim tat sich lange nichts, was Tore betraf. Dann brachte Routinier Sebastian Franken das Heimteam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung. Doch nach dem Wechsel trafen nur noch die Ebersbacher: Jozef Kqiraj (47.), Fabian Franke (55.), Moritz Roos (65.), Laurin Zimmermann (70.) und Fabian Bauer (87.).

Während sich die Berkheimer nun voll auf den Abstiegskampf in der Bezirksliga konzentrieren können, geht für die Wernauer neben dem Rennen um den Aufstieg dorthin die Reise auch im Pokal weiter.

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