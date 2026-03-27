Fußball-Bezirkspokal VfL Herrenberg steht im Halbfinale
Im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen setzt sich der VfL Herrenberg beim SV Deckenpfronn mit 3:0 durch. Nun geht es zum SV Sillenbuch.
Im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen setzt sich der VfL Herrenberg beim SV Deckenpfronn mit 3:0 durch. Nun geht es zum SV Sillenbuch.
Das Achtelfinale im Fußball-Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen zwischen dem SV Deckenpfronn und VfL Herrenberg war letztlich eine klare Angelegenheit. Die Gäste behielten mit 3:0 (0:0) die Oberhand und spielen nun Mitte April beim A-Ligisten SV Sillenbuch (4:2 bei Tuna Spor Echterdingen) um den Einzug ins Endspiel.