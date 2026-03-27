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  6. VfL Herrenberg steht im Halbfinale

Fußball-Bezirkspokal VfL Herrenberg steht im Halbfinale

Fußball-Bezirkspokal: VfL Herrenberg steht im Halbfinale
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Josias Hartmann (rechts): Mit seinem 1:0 brachte er den VfL Herrenberg auf die Siegerstraße. Foto: Stefanie Schlecht

Im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen setzt sich der VfL Herrenberg beim SV Deckenpfronn mit 3:0 durch. Nun geht es zum SV Sillenbuch.

Das Achtelfinale im Fußball-Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen zwischen dem SV Deckenpfronn und VfL Herrenberg war letztlich eine klare Angelegenheit. Die Gäste behielten mit 3:0 (0:0) die Oberhand und spielen nun Mitte April beim A-Ligisten SV Sillenbuch (4:2 bei Tuna Spor Echterdingen) um den Einzug ins Endspiel.

 

„Der VfL hat verdient gewonnen, er war zielstrebiger, effektiver und abgezockter. Beim 0:1 kann der Spieler viel zu frei einköpfen“, beschrieb SVD-Coach Alex Thies den Gegentreffer von Josias Hartmann (53.). „Durch Glück haben wir nicht früher das 0:2 kassiert. Am Ende haben wir auf Dreierkette umgestellt, alles nach vorne geworfen und noch zwei Konter eingefangen.“ Hartmann (88.) und Colin Kugel (90.+5) machten den Deckel drauf.

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„Wir hatten mehr und die besseren Chancen“, erklärte VfL-Trainer Manuel Zug. „In der ersten Halbzeit war es ein gegenseitiges Abtasten. Nach der Pause waren wir giftiger und haben Deckenpfronn zu Fehlern gezwungen.“ Nun will der VfL ins Finale einziehen. „Wir wollen es besser machen als vergangene Saison“, erinnert sich Zug an das Halbfinalaus gegen den TSV Kuppingen. „Einmal schütteln und zurück in die Erfolgsspur“, gibt Thies vor dem Punktspiel gegen den SV Nufringen als Parole aus.

SVD-Torwart Louis Schneider (in Gelb) hatte gut zu tun. Foto: Stefanie Schlecht

Das Pokal-Halbfinale zwischen dem SV Sillenbuch und dem VfL Herrenberg findet nach aktueller Planung am Donnerstag, 16. April, um 19.30 Uhr statt. Das zweite Halbfinale ist auf Dienstag, 14. April, angesetzt, dort treffen der TSV Weilimdorf II und der TV Echterdingen II aufeinander.

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