Fußball-Bezirkspokal VfL Herrenberg will ins Finale
Nach dem 3:0 in Deckenpfronn steht der VfL Herrenberg im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen. Dort wartet nun am Donnerstag der SV Sillenbuch.
Nach dem 3:0 in Deckenpfronn steht der VfL Herrenberg im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen. Dort wartet nun am Donnerstag der SV Sillenbuch.
Im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen reist der VfL Herrenberg am Donnerstagabend zum A-Ligisten SV Sillenbuch. Die Gastgeber haben die vergangenen drei Punktspiele verloren und sind Tabellenelfter.