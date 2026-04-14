Fußball-Bezirkspokal: VfL Herrenberg will ins Finale

Im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen reist der VfL Herrenberg am Donnerstagabend zum A-Ligisten SV Sillenbuch. Die Gastgeber haben die vergangenen drei Punktspiele verloren und sind Tabellenelfter.

Wenn um 19.30 Uhr der Anpfiff ertönt, geht der VfL als Favorit in die Partie, schließlich hat er von den vergangenen sieben Pflichtspielen keines verloren. „Die Jungs hätten sich das Finale verdient“, sagt der scheidende VfL-Trainer Daniel Wahnsiedler, der sich keinen schöneren Abschied als mit dem Bezirkspokalsieg vorstellen kann.

Von Beginn an Druck aufbauen

Doch zunächst muss die Hürde Sillenbuch übersprungen werden. „Das wird kein einfaches Spiel, wir dürfen uns nicht vom Tabellenplatz des Gegners blenden lassen“, warnt Wahnsiedler. „Wir müssen von Anfang den Fight annehmen, gleich Druck ausüben und dürfen nicht ganz so viele Chancen versieben.“

Zumal die Personalsituation angespannt ist: Robin Wolf, Heinrich Vegelin (beide Knie), Mika Kennke (Rücken) und Colin Kugel (Sperre) fallen aus, immerhin kehrt der am Sonntag privat verhinderte Tom Egeler wieder in den Kader zurück.

Im zweiten Halbfinale treffen an diesem Dienstag der TSV Weilimdorf II und der TV Echterdingen II aufeinander. Das Endspiel steigt an Christi Himmelfahrt (14. Mai) in Filderstadt-Bernhausen.