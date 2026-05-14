Fußball-Bezirkspokal Wernaus Pokaltraum ist geplatzt
Der Kreisliga-A-Vertreter TSV Wernau zieht im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals zuhause gegen den Bezirksligisten VfL Kirchheim mit 2:5 den Kürzeren.
Der Kreisliga-A-Vertreter TSV Wernau zieht im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals zuhause gegen den Bezirksligisten VfL Kirchheim mit 2:5 den Kürzeren.
Schönes Fußballwetter und Ambiente insgesamt, eine tolle Kulisse – was möchte man mehr an Rahmenbedingungen für ein Halbfinale im Fußball-Bezirkspokal? Aus Sicht des Gastgebers TSV Wernauer stimmte dann nur das Ergebnis nicht: Nach 90 Minuten hatte der Dritte der Kreisliga A mit 2:5 (1:0) gegen den Bezirksliga-Siebten VfL Kirchheim verloren. „Ich bin dennoch mit meinen Jungs und ihrem Einsatz zufrieden. Jetzt konzentrieren wir uns ganz auf den Saison-Endspurt. Den Aufstieg, zumindest aber die Relegation bei nur drei Punkten Rückstand auf den Zweiten TV Unterboihingen, haben wir noch nicht abgehakt“, sagte Spielertrainers Martin Notz.