An diesem Dienstag und Donnerstag werden im Bezirk Stuttgart/Böblingen die Endspielteilnehmer ermittelt. Die Außenseiter TSV Weilimdorf II und SV Sillenbuch wollen überraschen.

Franz Stettmer 14.04.2026 - 13:44 Uhr

Wer greift heuer nach dem Bezirkspokal? Wer schafft es ins Endspiel? Die Entscheidung darüber fällt im Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen in dieser Woche. Auf dem Programm stehen die beiden Halbfinalbegegnungen. Noch dabei im Wettbewerb: zwei Außenseiter aus der Kreisliga A, die jeweils Heimrecht genießen, sowie zwei Bezirksligisten. Den Auftakt macht an diesem Dienstagabend das Duell zwischen dem Favoritenschreck TSV Weilimdorf II und dem TV Echterdingen II. Am Donnerstag trifft dann der SV Sillenbuch auf den VfL Herrenberg. Spielbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr.