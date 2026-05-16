Nach drei Jahren ist für Heidenheim Schluss: Die Niederlage gegen Mainz besiegelt den Bundesliga-Abstieg. Die Rheinhessen landen dank einer starken Rückrunde im sicheren Mittelfeld.
16.05.2026 - 17:29 Uhr
Heidenheim - Der 1. FC Heidenheim steigt durch ein 0:2 (0:2) gegen den FSV Mainz 05 nach drei Jahren wieder aus der Fußball-Bundesliga ab. Die Aufholjagd der vergangenen Wochen konnte das Team von Trainer Frank Schmidt vor 15.000 Zuschauern nicht krönen, weil schon in der Anfangsphase alles gegen die Gastgeber lief.