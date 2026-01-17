Eigentlich war das 1:1 in Wolfsburg für den 1. FC Heidenheim zu wenig. In der Tabelle hat dieser Punkt dennoch eine große Wirkung.
17.01.2026 - 17:37 Uhr
Wolfsburg - Der 1. FC Heidenheim hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Schritt nach vorn gemacht. Beim 1:1 (1:0) in Wolfsburg verpasste der bisherige Tabellenletzte zwar einen durchaus möglichen Auswärtssieg. Dennoch verbesserte sich der FCH durch die späten Niederlagen der beiden Konkurrenten Mainz 05 und FC St. Pauli auf den Relegationsplatz.