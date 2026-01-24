Im unangenehmen Spiel bei Union überzeugen die Dortmunder mit den Grundtugenden - anders als in der Champions League unter der Woche. Vor dem Tor sind die Borussen eiskalt.
24.01.2026 - 20:43 Uhr
Berlin - Borussia Dortmund hat den überraschenden Bundesliga-Patzer der Bayern ausgenutzt und den Rückstand auf den Tabellenführer zumindest etwas verkürzt. Der BVB gewann vier Tage nach der Champions-League-Pleite bei Tottenham mit 3:0 (1:0) beim 1. FC Union Berlin und liegt nun acht Punkte hinter München auf Platz zwei. Anders als in London zeigten die Dortmunder in Berlin-Köpenick bei Minusgraden von Beginn an eine kämpferische Leistung, auch wenn spielerisch Luft nach oben blieb.