Was für ein Samstag in Wolfsburg! Erst wird der Interimscoach Daniel Bauer befördert, dann gibt es ein Torfestival. Am Ende jubeln die Gäste.
20.12.2025 - 17:36 Uhr
Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg geht mit Daniel Bauer als Chefcoach in die Zukunft, hat aber auch unter dem neuen Trainer noch viel Arbeit vor sich. Kurz nach der Bekanntgabe der Beförderung von Bauer kassierte der VW-Club in einem turbulenten Bundesligaspiel ein 3:4 (1:1) gegen den SC Freiburg und bleibt damit zur Winterpause im Tabellenkeller stecken.