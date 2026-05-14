Der VfL Wolfsburg gehört dem Volkswagen-Konzern und gibt jedes Jahr Millionen für neue Spieler aus. Trotzdem droht an diesem Samstag der Bundesliga-Abstieg. Was lief dort schief?
14.05.2026 - 12:50 Uhr
Wolfsburg - Marcel Schäfer von RB Leipzig ist der Favorit. Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart offenbar die Alternative. Was klingt wie eine Kandidatenliste für die Wahl zum Bundesliga-Manager des Jahres, sind tatsächlich die möglichen neuen Sport-Geschäftsführer, die seit Wochen beim VfL Wolfsburg gehandelt werden. Für den Neuanfang nach dem großen Abstiegskampf-Finale beim FC St. Pauli (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) - ob nun in der ersten oder zweiten Liga.