Vor dem Spiel scheinen die Rollen klar verteilt: Ein personell angeschlagener FC St. Pauli empfängt die formstarken Stuttgarter. Der VfB ist Favorit auf die drei Punkte. Doch es kommt anders.
07.02.2026 - 18:08 Uhr
Hamburg - Der VfB Stuttgart hat beim abstiegsbedrohten und personell geschwächten FC St. Pauli einen herben Rückschlag erlitten. Drei Tage nach dem Halbfinaleinzug im DFB-Pokal schwächelte der Champions-League-Kandidat und unterlag bei den Hamburgern in der Fußball-Bundesliga verdient mit 1:2 (0:1).