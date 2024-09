Es ist passiert. Leverkusen verliert nach 15 Monaten erstmals in der Bundesliga. Die Konkurrenz horcht auf.

Von Morten Ritter, dpa 01.09.2024 - 11:37 Uhr

Leverkusen - Der Mythos der Unbesiegbarkeit ist vorbei, doch Xabi Alonso macht sich keine Sorgen um sein Meisterteam. "Ich habe aber keinen Grund zu glauben, dass wir nicht zurückkommen", sagte der Chefcoach von Bayer Leverkusen nach dem Ende der Superserie von 35 Bundesligaspielen am Stück ohne Niederlage. Dennoch hat das 2:3 gegen RB Leipzig der Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga zwei Signale gesetzt. Erstens wird es keinen mit dem Vorjahr vergleichbaren Durchmarsch des Titelverteidigers geben, und zweitens können die Leipziger trotz des Verlustes von Dani Olmo um den Titel spielen. "Wir müssen an uns glauben, denn wir haben unglaubliches Potenzial", sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder.