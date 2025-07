Die „Sportschau“ ist der Klassiker der Sportsendungen im Fernsehen. Jetzt gibt es einen neuen Ableger.

red/dpa 08.07.2025 - 13:52 Uhr

Die „Sportschau“ bekommt zur neuen Saison der Fußball-Bundesliga eine zusätzliche Ausgabe. Die ARD zeigt ab 22. August freitags ab 23.10 Uhr Zusammenfassungen der 1. und 2. Liga in einer 45 Minuten langen Sendung. Bislang gab es am Freitag nur Zweitliga-Berichte beim Spartensender One.