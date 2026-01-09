Die Fußball-Fans des HSV machen sich auf den Weg zum Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Doch Sturmtief „Elli“ stoppt die Reise in Hannover. Kein Grund für schlechte Laune.

Auf dem Weg zum Bundesliga-Spiel ihres HSV beim SC Freiburg sind einige Hamburger Fußball-Fans vorübergehend in Hannover gestrandet. Die Deutsche Bahn stellte wegen des stürmischen Winterwetters den Fernverkehr im Norden Deutschlands am Vormittag ein. Der gesamte Schienenverkehr im Großraum Hannover sei bis mindestens Mittag eingestellt, teilte die Bahn mit.

Somit mussten auch die Mitglieder des HSV-Fanclubs einen unfreiwilligen längeren Stopp in der niedersächsischen Landeshauptstadt einlegen. Ihrer guten Laune tat dies keinen Abbruch. Zumal sie noch genügend Zeit hatten. Die Partie im Breisgau ist für Samstag (15.30 Uhr/Sky) angesetzt.

„Leider sind wir jetzt in Hannover gestrandet“, sagte einer der Fans. Sie seien aber gut verpflegt in der Bahn, „mit dem Bord-Bistro und dem Kasten Bier, den wir mithaben - oder mehreren Kästen Bier“. Sie hofften, dass sie „irgendwie noch nach Freiburg kommen. Und sei es irgendwann Mitternacht.“

Die Bahn hatte angekündigt, die Fahrgäste an den Bahnhöfen zu versorgen. In Hannover stellte sie Aufenthaltszüge bereit. Derzeit zieht das Sturmtief „Elli“ über Deutschland und führt je nach Region zu Schneeverwehungen.