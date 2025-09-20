Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der Hamburger SV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg.
20.09.2025 - 17:38 Uhr
Berlin - Der FC Bayern hat auch ohne einige Topstars in der Startelf seinen Siegeszug in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Münchner gewannen bei der TSG Hoffenheim nach anfänglichen Problemen letztlich verdient mit 4:1 (1:0) und stehen mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen souverän an der Tabellenspitze.