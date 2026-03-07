Der VfL Wolfsburg taumelt weiter der Zweiten Liga entgegen. Auch gegen den Aufsteiger aus Hamburg gibt es eine Niederlage. Die Tage des Trainers scheinen endgültig gezählt.
07.03.2026 - 17:52 Uhr
Wolfsburg - Die Tage von Daniel Bauer beim VfL Wolfsburg scheinen endgültig gezählt. Der Trainer verlor mit den Niedersachsen auch gegen den Hamburger SV mit 1:2 (1:1) und dürfte damit kaum noch zu halten sein. Nach dem desaströsen 0:4 beim VfB Stuttgart hatten die Bosse um den ebenfalls umstrittenen Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen dem 43 Jahre alten Trainer überraschend noch einmal das Vertrauen ausgesprochen.