Sandro Wagner weg, Manuel Baum da - und wie! Der FC Augsburg trumpft gegen Champions-League-Schwergewicht Bayer Leverkusen auf. Wie hat das die Interimslösung bloß geschafft?
06.12.2025 - 17:29 Uhr
Augsburg - Fünf Tage nach der Trennung von Sandro Wagner hat Interimslösung Manuel Baum den FC Augsburg gleich auf Touren gebracht und Champions-League-Starter Bayer Leverkusen einen Tiefschlag versetzt. Dank hoher Aggressivität und viel Coolness vor dem gegnerischen Tor bezwangen die emsigen Augsburger den zu spät aufgewachten Meister von 2024 mit 2:0 (2:0). Das Fehlen des angeschlagenen Alejandro Grimaldo war Bayer im Spielaufbau deutlich anzusehen.