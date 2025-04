Nach der Vorentscheidung im Meisterrennen nehmen in Leverkusen die Personaldebatten Fahrt auf. Geschäftsführer Fernando Carro drückt aufs Tempo - und motzt über den FC Bayern.

red/sid 22.04.2025 - 11:53 Uhr

Fernando Carro hat von Bayern München langsam genug. „Das ist ja wirklich eine Show. Die erzählen so viel, eigentlich gehört sich das nicht“, maulte der Geschäftsführer von Noch-Meister Bayer Leverkusen. Das recht unverblümte Werben des großen Konkurrenten um Bayers Zauberfuß Florian Wirtz wollte Carro am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid nicht unkommentiert lassen. „Sie haben sich mit uns nicht in Verbindung gesetzt“, erklärte der 60-Jährige, es gebe also überhaupt kein konkretes „Angebot von Bayern“.