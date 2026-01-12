Nach dem Traumstart des FC Bayern in das Fußballjahr werden Michael Olise und Luis Díaz gefeiert. «Olíaz» erinnert an das legendäre Münchner Duo «Robbery». Der Trainer positioniert sich zum Hype.
12.01.2026 - 07:29 Uhr
München - Mehr als sechs Jahre nach Arjen Robben und Franck Ribéry verzückt wieder eine Flügelzange wie einst das legendäre Duo den FC Bayern. Beim 8:1 zum Jahresstart gegen den VfL Wolfsburg verstärkten Michael Olise und Luis Díaz die Erinnerungen an die zwei glorreichen Münchner Außenstürmer, die den deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer 2019 verließen.