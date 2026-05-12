Der HSV hat die Verpflichtung von Kathleen Krüger als Nachfolgerin für Stefan Kuntz perfekt gemacht. Sie wechselt vom FC Bayern in den Norden. Im Süden hat sie Eindruck hinterlassen.

Hamburg - Der Hamburger SV hat für den Posten des Sportvorstands Kathleen Krüger vom Ligakonkurrenten und Rekordmeister FC Bayern München verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird Krüger zum 1. Juli neue Vorständin Sport. Die 40-Jährige war nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn als Fußballerin seit 2009 in verschiedenen Positionen beim FC Bayern München tätig und verantwortete zuletzt die Sportstrategie und strukturelle Weiterentwicklung beim deutschen Rekordmeister.

Der Wechsel hatte sich zuletzt angebahnt. Die 40-Jährige tritt damit den seit mehr als vier Monaten vakanten Posten an. Zum Jahreswechsel war die Trennung zwischen den Hamburgern und Stefan Kuntz bekanntgeworden.

"Mit Kathleen Krüger gewinnt der HSV eine profilierte Persönlichkeit, die über viele Jahre hinweg beim FC Bayern München auf höchstem internationalen Niveau gearbeitet hat. In 17 Jahren hat sie in einem teils emotionalen Umfeld eines Spitzenclubs Erfahrungen gesammelt, Abläufe mitgestaltet und dabei außergewöhnliche Organisations- und Führungsfähigkeiten bewiesen", sagte der Hamburger Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfuß: "Sie vereint sportliche Kompetenz, strategisches Denken und eine hohe Kommunikationsfähigkeit und wird künftig die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich des HSV tragen."

Gemeinsam mit Vorstand Eric Huwer soll Krüger die strategische Weiterentwicklung des Clubs mitgestalten. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen. Es ist ein echtes Privileg, den Hamburger SV, einen der ganz großen Namen im deutschen Fußball, künftig auf sportlicher Ebene entscheidend mitprägen zu dürfen", sagte die 40-Jährige: "Ich habe die positive Entwicklung des Clubs in den vergangenen Jahren mit großer Aufmerksamkeit und hoher Anerkennung für das zuletzt Erreichte verfolgt."

Spekulationen um bekannte Köpfe

Krüger wird hauptamtlich die erste Frau in dieser Rolle in der Fußball-Bundesliga. Allerdings hatte der HSV schon in Katja Kraus zwischen 2003 und 2011 eine Marketing-Vorständin, die 2009 nach der Trennung von Dietmar Beiersdorfer auch Interimsweise Aufgaben als Sportvorständin übernahm.

Der HSV hatte eine Headhunting-Agentur eingesetzt bei der Suche nach einem Nachfolger von Kuntz. Besser gesagt: einer Nachfolgerin. Auch über bekannte Fußballfunktionäre wie Frankfurts Markus Krösche oder Ex-BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl war spekuliert worden. Der HSV-Aufsichtsrat des Clubs hatte sich zuletzt mehrheitlich für Krüger ausgesprochen. Zur Dauer von Krügers Vertrag beim HSV wurde zunächst nichts mitgeteilt.

Huwer zuletzt alleiniger Vorstand

Krüger wird dem Vorstand des norddeutschen Clubs gemeinsam mit Eric Huwer angehören. Der Mann für die Finanzen bei den Hanseaten hatte nach der Trennung von Kuntz als alleiniger Vorstand agiert. "Grundsätzlich bin ich immer froh, wenn wir gute Persönlichkeiten für den HSV gewinnen können", sagte Huwer zuletzt der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Digitalmesse OMR in Hamburg. Krüger stehe "auch für eine inhaltliche Bereicherung".

Um die Zusammensetzung des Kaders und Neuzugänge kümmern sich weiter vor allem Sportdirektor Claus Costa und Sebastian Dirscherl, Leiter der Scouting-Abteilung. Costa und Krüger kennen sich sogar. Sie absolvierten gemeinsam einen Manager-Lehrgang des DFB. Auch Costa wurde als Kandidat für die Kuntz-Nachfolge ins Spiel gebracht.

Erfolgreiche Zeit beim FCB

Krüger, die am nördlichen Stadtrand von München aufgewachsen war, spielte zwischen 2004 und 2007 für die Frauen des FCB. Ab 2010 arbeitete sie zunächst auf der Geschäftsstelle des FCB als Assistentin des damaligen Sportdirektors Christian Nerlinger. Zwischen 2012 und 2024 war sie als Teammanagerin für organisatorische Belange rund um den deutschen Spitzenclub tätig.

"Sie ist die, die die Mannschaft zusammenhält. Egal mit welchen Problemen können wir zu ihr kommen", sagte Weltmeister und Bayern-München-Legende Thomas Müller einst der "Sport Bild".

Krüger arbeitete in ihrer Zeit als Teammanagerin mit Startrainern wie Jupp Heynckes, Pep Guardiola und Hansi Flick zusammen und erlebte, wie der FCB in dieser Zeit elf Meistertitel, zwei Champions-League-Erfolge und fünf Siege im DFB-Pokal bejubelte.