Der HSV hat die Verpflichtung von Kathleen Krüger als Nachfolgerin für Stefan Kuntz perfekt gemacht. Sie wechselt vom FC Bayern in den Norden. Im Süden hat sie Eindruck hinterlassen.
12.05.2026 - 15:21 Uhr
Hamburg - Der Hamburger SV hat für den Posten des Sportvorstands Kathleen Krüger vom Ligakonkurrenten und Rekordmeister FC Bayern München verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird Krüger zum 1. Juli neue Vorständin Sport. Die 40-Jährige war nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn als Fußballerin seit 2009 in verschiedenen Positionen beim FC Bayern München tätig und verantwortete zuletzt die Sportstrategie und strukturelle Weiterentwicklung beim deutschen Rekordmeister.