Dortmund stolpert fast in Leipzig: Nach 15 Spielen ohne Niederlage sieht es nach dem Ende der Serie aus. In der Nachspielzeit rettet der BVB sich aber vor einer Niederlage.
21.02.2026 - 20:52 Uhr
Leipzig - Die BVB-Profis freuten sich nur kurz, nach der Last-Minute-Punktrettung im Topspiel huschte auch bei Trainer Niko Kovac erst spät ein Lächeln durchs Gesicht. Borussia Dortmund hat seine Super-Serie in einer packenden Schlussphase am Abend bei RB Leipzig zwar aufrechterhalten. Von der Bayern-Jagd ist vor dem direkten Duell in der Fußball-Bundesliga mit den Münchnern am kommenden Wochenende aber vorerst wieder wenig übriggeblieben nach dem 2:2 (0:2) bei den Sachsen.