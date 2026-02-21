Harry Kane trifft doppelt für den FC Bayern, doch ein Patzer von Kimmich macht es noch einmal spannend. Leverkusen und Hoffenheim patzen, Wolfsburg verliert gegen Augsburg.
21.02.2026 - 17:37 Uhr
Berlin - Der FC Bayern München hat im Titelrennen der Fußball-Bundesliga vorgelegt. Gegen Eintracht Frankfurt siegten die Münchner am Nachmittag 3:2 (2:0) und bauten den Vorsprung vor dem Dortmunder Abendspiel bei RB Leipzig vorerst auf neun Punkte aus. Am nächsten Samstag kommt es dann in Dortmund zum Gipfeltreffen.