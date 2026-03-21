Die Bayern treffen und treffen. Nach dem lockeren 4:0 gegen Union Berlin ist die historische 101-Tore-Marke für Harry Kane und Co. ganz nah.

München - Der FC Bayern München strebt in der Fußball-Bundesliga weiter unaufhaltsam dem 35. Meistertitel entgegen - und einem historischen Torrekord. Nach dem lockeren 4:0 (2:0) gegen den 1. FC Union Berlin fehlen dem Tabellenführer in den verbleibenden sieben Saisonpartien nur noch fünf Tore, um die eigene Liga-Bestmarke von 101 Treffern aus der Spielzeit 1971/72. zu überbieten. Damals war Gerd Müller mit 40 Toren der Torgarant, 54 Jahre später ist es Harry Kane.

Nach dem Doppelschlag von Michael Olise (43. Minute) und Serge Gnabry (45.+1) kurz vor der Pause erzielte der 32 Jahre alte Engländer sein 31. Saisontor (49.). Jubelnd ballte Kane auf dem Rasen sitzend die Fäuste, als er sich im Strafraum energisch durchgesetzt hatte und mit rechts aus 15 Metern traf. Ihm fehlen nun noch zehn Tore zum Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski.

Doppelpack von Gnabry

Der in Länderspielform auftretende Doppelpacker Gnabry erhöhte noch (67.). Die Münchner Torproduktion brauchte vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena einige Anlaufzeit, aber dann lief sie wieder einmal heiß.

Von Union war in der Vorwärtsbewegung wenig bis nichts zu sehen. Die Berliner waren nahezu 90 Minuten lang ausschließlich mit Verteidigungsarbeit beschäftigt. Jonas Urbig musste sich im Bayern-Tor nur einmal auszeichnen, als er einen Schuss des Ex-Münchners Woo-Yeong Jeong parierte (77.).

Es war zunächst ein sparsamer Auftritt der Bayern, die etliche Ausfälle durch gesperrte und verletzte Akteure zu verkraften hatten. Trotzdem konnte Trainer Vincent Kompany drei Tage nach dem 4:1 in der Champions League gegen Atalanta Bergamo noch ausreichend "frische" Spieler aufbieten.

"Wir haben schon einige Jungs, die viel Energie haben, die Bock haben auf dieses Spiel", sagte Kompany vor dem Anpfiff bei DAZN. Die Münchner hatten nahezu ständig den Ball. Es fehlte ihnen aber in der ersten halben Stunde noch an Tempo und Spielwitz gegen die kantigen Berliner, die kompakt verteidigten.

Karl vergibt das 1:0 - Pfosten

Dann war es Lennart Karl, der sich nach seiner ersten Nominierung für die Nationalmannschaft mit einem Treffer noch einmal nachdrücklich für die anstehenden WM-Tests gegen die Schweiz und Ghana hätte empfehlen können. Doch der 18-Jährige schoss den Ball nach einem perfekten Angriff über Joshua Kimmich und Vorlagengeber Josip Stanisic freistehend an den Pfosten (29.).

Besser machten es danach die Angreifer Olise und Gnabry. Einen langen Ball von Leon Goretzka nahm Flügel-Zauberer Olise technisch perfekt an, versetzte Gegenspieler Stanley Nsoki und schlenzte den Ball gefühlvoll in die lange Ecke. Es war das elfte Saisontor des Franzosen.

Und Gnabry legte nach: Union-Torwart Frederik Rönnow kam an eine Flanke von Kimmich nicht richtig heran, Gnabry bedankte sich. Das Spiel war damit schon zur Halbzeit entschieden. Aber die Jagd auf den Torrekord trieb Kane und Co. auch nach der Pause an. Olise verpasste mit einem Pfostenschuss sogar noch ebenfalls Saisontor Nummer 98 wie Kane, der frei vor Rönnow den Ball neben das Tor lupfte (90.).