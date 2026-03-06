Der FC Bayern stimmt sich gegen Gladbach auf die Champions League ein. Musiala übernimmt Kanes Job als Elferschütze. Goretzka treibt an. Bitter: Der Kapitän steht beim Comeback nur 45 Minuten im Tor.
06.03.2026 - 22:24 Uhr
München - Auch ohne Harry Kane hat der FC Bayern mit einem weiteren Torfest den nächsten Schritt zum 35. Meistertitel vollzogen. Das lockere 4:1 (2:0) in einem total einseitigen Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Mönchengladbach war für die Münchner der ideale Einstieg in einen intensiven März.