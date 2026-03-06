Der FC Bayern stimmt sich gegen Gladbach auf die Champions League ein. Musiala übernimmt Kanes Job als Elferschütze. Goretzka treibt an. Bitter: Der Kapitän steht beim Comeback nur 45 Minuten im Tor.

München - Auch ohne Harry Kane hat der FC Bayern mit einem weiteren Torfest den nächsten Schritt zum 35. Meistertitel vollzogen. Das lockere 4:1 (2:0) in einem total einseitigen Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Mönchengladbach war für die Münchner der ideale Einstieg in einen intensiven März.

Schon am kommenden Dienstag wird es ernst in der Champions League, wenn der deutsche Fußball-Rekordmeister zum Achtelfinal-Hinspiel bei Dortmund-Bezwinger Atalanta Bergamo gastiert. Dann wohl wieder mit Kane im Sturm.

Musialas erstes Liga-Tor seit April 2025

Anstelle des führenden Liga-Torschützen, der wegen einer Wadenprellung fehlte, erzielten vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena der starke Luis Díaz (33. Minute), Konrad Laimer (45.+1), Jamal Musiala (57.) und Nicolas Jackson (79.) die Treffer für den Liga-Primus. Gladbach gelang durch Joker Wael Mohya nur noch der Treffer zum Endstand (89.).

Musiala vertrat dabei den angeschlagen fehlenden Kane souverän am Elfmeterpunkt. Es war der erste Liga-Treffer des lange verletzten Musiala seit dem 4. April 2025, als er beim 3:1 in Augsburg erfolgreich gewesen war.

Gladbach harmlos - und Rot für Reitz

Die harmlosen Gladbacher waren von einem Bonuspunkt im Abstiegskampf meilenweit entfernt. Und sie mussten nach der Roten Karte für Kapitän Rocco Reitz, der Jackson beim Elfmeter gefoult hatte, auch noch über eine halbe Stunde in Unterzahl durchhalten.

Neue Sorgen bei den Bayern gibt es derweil um Manuel Neuer. Der nach einem Muskelfaserriss in der Wade ins Bayern-Tor zurückgekehrte Kapitän war 45 Minuten weitgehend arbeitslos. Zur Pause blieb der fast 40-Jährige dann in der Kabine. Nur eine Vorsichtsmaßnahme - oder mehr? Jonas Urbig kam. Und der 22-Jährige hatte gegen zehn Gladbach auch fast nichts zu tun - bis auf das Gegentor in der Schlussphase.

Bayern-Trainer Vincent Kompany leistete sich den Luxus, neben Kane noch weitere Stammkräfte wie Michael Olise, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic oder Serge Gnabry und Josip Stanisic für Bergamo zu schonen. Andere durften sich zeigen. Gerade in der Offensive, in der neben Jamal Musiala und Lennart Karl auch mal wieder Jackson auf der Kane-Position auflaufen durfte.

Auffälligster Angreifer war Dauerleister Díaz, der mit einem Volleyschuss das 1:0 erzielte und bei einem Bayern-Konter mit großer Übersicht Laimer den Ball zum 2:0 servierte. Besonders bemüht war Youngster Karl, der Pech hatte mit einem Abseitstor (10.), aber dann Jacksons 4:0 vorbereitete. Musiala zeigte weitere gute Ansätze bei einigen Dribblings und konnte nach dem Elfmeter über ein persönliches Erfolgserlebnis auf dem Weg zu früherer Stärke jubeln.

Im Fokus stand aber auch Leon Goretzka. Nachdem Bundestrainer Julian Nagelsmann in einem "Kicker"-Interview angekündigt hatte, dass der 31-Jährige trotz seiner nicht üppigen Einsatzzeit im Verein eine wichtige WM-Rolle einnehmen könnte, demonstrierte der Mittelfeldspieler offensichtlich beflügelt seine Fähigkeiten. Goretzka trieb an und setzte die Offensivspieler mehrfach exzellent ein. Die Krönung einer starken Vorstellung war der feine Lupfer auf Torschütze Díaz. Es war ein genialer Moment des Teamarbeiters Goretzka.