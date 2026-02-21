Eine Woche vor dem Klassiker in Dortmund festigt der FC Bayern die Tabellenführung. Nach der Ehrung für 500 Tore fühlt sich Harry Kane zu weiteren Treffern verpflichtet. Auch defensiv ist er im Fokus.
21.02.2026 - 17:43 Uhr
München - Ein zu früh abschaltender FC Bayern hat sich eine Woche vor dem deutschen Fußball-Clásico gegen Borussia Dortmund nur zeitweise in meisterlicher Verfassung präsentiert. Gegen eine spät aufkommende Frankfurter Eintracht reichte es für den Tabellenführer um Doppelpacker Harry Kane aber zu einem 3:2 (2:0). Am Ende hatten die Münchner mehr Mühe als nötig.